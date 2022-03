Tatranské ubytovacie zariadenia sú pripravené ubytovať Ukrajincov: Pomáhať však chcú aj inou cestou

Do pomoci vojnovým utečencom z Ukrajiny sa zapojili aj majitelia chát, penziónov, privátov i apartmánov vo Vysokých Tatrách.

Viaceré z nich sú pripravené ich ubytovať. Niektorí z týchto podnikateľov v regióne sú pripravení ľuďom poskytnúť aj prácu a dlhodobejšie zázemie, a to v prípade, že budú mať o to záujem. Informovala o tom agentúru SITA Lucia Blašková z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry, ktorá pokrýva túto iniciatívu ako sprostredkovateľ. Podľa nej by už v najbližších dňoch mohli tieto ubytovacie zariadenia aj Ukrajincami obsadzovať.

Oblastná organizácia zatiaľ dáva dokopy databázu ubytovacích zariadení a možností pre utečencov. „Máme v regióne podnikateľov, ktorí sa zložili z vlastných zdrojov na pokrytie týchto nákladov,“ priblížila Blašková. Na pláne sú podľa jej slov aj rokovania so samosprávami. „Týkať sa budú možností umiestnenia detí z Ukrajiny do škôlok či škôl, alebo iného spôsobu vzdelávania za predpokladu, pokiaľ by ich pobyt na Slovensku a v Tatrách mal byť dlhodobejší,“ dodala.

Do pomoci s ubytovaním sa zapojili predovšetkým menšie ubytovacie zariadenia. „Pre nich je to jednoduchšie ako pre hotely. Tie zvyčajne majú obsadenosť vyššiu a konštantnú a náklady omnoho vyššie. To, že sa končia prázdniny, je pre nás fajn, pretože sa ubytovacie zariadenia vyprázdnia a vedia takto pomôcť týmto vojnovým utečencom,“ vysvetlila výkonná riaditeľka OOCR. Podľa jej slov sa však ozvali aj súkromné osoby, ktoré sú ochotné bezplatne či za náklady týchto ľudí ubytovať. „Potrebujeme ešte vyriešiť logistiku stravovania, transport, ale to určite zvládneme. Hoci cestovný ruch posledné dva roky rovnako bojoval, zomkli sme sa a ideme na to,“ poznamenala Blašková.

„Momentálne pokračujú jarné prázdniny, po ich skončení zariadenia avizovali, že budú mať voľnejšie kapacity. Samozrejme, subjekty by potrebovali vykompenzovať aspoň náklady, aj štát už avizoval, že prispeje,“ uviedla pre SITA výkonná riaditeľka Združenia cestovného ruchu (ZCR) Vysoké Tatry Lenka Rusnáková. Vyčísliť počty doteraz ubytovaných Ukrajincov v Tatrách je podľa jej slov zatiaľ zložité. „Aktuálne počty sa veľmi ťažko zisťujú, napríklad jedna skupina tu mala ostať dlhšie, no nakoniec ostala na jednu noc a v rámci transferu pokračovala za rodinou do Česka,“ vysvetlila.

Prvých utečencov prijal ešte v piatok charitný dom Spišskej katolíckej charity v Dolnom Smokovci. Ide o viac ako šesťdesiat ľudí, prevažne matiek s deťmi, od bábätiek do dvanásť rokov veku. Vo Vysokých Tatrách sa bude v stredu 2. marca organizovať aj zbierka potrebných vecí, ktoré budú odovzdané Spišskej katolíckej charite na prerozdelenie. Tie je možné priniesť na faru v Novom Smokovci od 15:00 do 17:00 a v Tatranskej Lomnici od 17:30 do 17:50 pred kostol.