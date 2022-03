V kúpeľoch Sliač sú už matky s deťmi z Ukrajiny: Primátorka vyzýva ľudí, ako pomôcť

Prvé tri matky z Ukrajiny spolu so šiestimi deťmi vo veku od jedného do ôsmich rokov prišli v pondelok (28. 2.) aj do kúpeľov Sliač.

Toto liečebné zariadenie ponúklo pre utečencov približne 100 ubytovacích miest. Pre TASR to uviedla primátorka Sliača Ľubica Balgová. Podľa nej im kúpele poskytnú ubytovanie a stravu. „Mesto Sliač po dohode s vedením kúpeľov vyhlásilo aj zbierku vecí, ktoré sú potrebné. V tejto chvíli ide najmä o práčku, chladničku, žehličky, mikrovlnnú rúru, varné kanvice, hračky, detské postieľky, plienky a detské oblečenie. Tiež nejaké sladkosti a zdravotnícky materiál,“ vymenovala primátorka. Všetky potrebné veci môžu ľudia prinášať do tamojšieho mestského kultúrneho strediska alebo priamo do kúpeľov. Primátorka očakáva, že v najbližších dňoch sa kapacity vyčlenené v kúpeľoch na tento účel postupne naplnia.



