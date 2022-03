Na Inoveckú chatu priviezli prvých vojnových utečencov z Ukrajiny: Z tohto bol majiteľ milo prekvapený

Na Inoveckú chatu pod vrchom Inovec v Trenčianskom okrese priviezli v pondelok (28. 2.) prvých ukrajinských utečencov.

V prvej fáze prišlo šesť utečencov z 11-člennej skupiny, ďalší by mali doraziť v krátkom čase. Do troch dní by mali následne prísť ďalší. Ako informoval majiteľ chaty Ivan Bulík,Bezplatne im poskytnú aj stravu.Snažíme sa pomoc koordinovať, aby nosili iba to, čo utečenci skutočne potrebujú,“ skonštatoval Bulík.

Ako dodal, s prichýlením vojnových utečencov neváhal ani na sekundu. „O tomto človek nemôže rozmýšľať. Ukrajinci sú na našej hranici, poznám tam veľa ľudí. Keď je vojna, je to pre ľudí hrozné. Nechali tam mužov, majú mŕtvych kamarátov. U nás si to nikto nevie predstaviť, že si jedného dňa zoberú všetko a musia ísť nevedno kam. Rozhodol som sa okamžite,“ zdôraznil majiteľ chaty v Inoveckom pohorí.