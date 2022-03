Viktória pomáha utečencom v Humennom so slzami na krajíčku: Moji blízki bránia Charkov pred Rusmi!

V dočasnom stanovom tábore v Humennom, postavenom v areáli Hasičského a záchranného zboru, momentálne žije 190 ukrajinských utečencov.

Pomocnú ruku im na úkor osobného voľna podávajú obetaví dobrovoľníci. Sú medzi nimi ľudia z regiónu, ale aj Viktória (34) pochádzajúca z ukrajinského Charkova, ktorá počas len ťažko zadržiava slzy. Doma má totiž príbuzných priamo ohrozených ruskou paľbou.

Medzi dobrovoľníkmi sú i Katarína Rajňáková (27), Jana Olipová (35) a Diana Grancová (24) z Humenného a okolitých dedín.Nemohli sme zostať ľahostajné,“ zhodli sa mladé ženy, ktorým práca ide od ruky. „Našou úlohou je triediť veci od veľkodušných darcov. Zároveň roznášame utečencom, čo potrebujú. Mlieko pre deti, plienky i ošatenie,“ doplnila Jana z platformy Kto pomôže Ukrajine.

Riskantná cesta

Dobrovoľníčky koordinuje jedna z vedúcich v humenských Technických službách. Zobrala si kvôli tomu dovolenku. „Svedomie by mi nedovolilo nepomôcť. Utečenci si pýtajú najmä čižmy a ošatenie. Verím tomu, že sa všetko obráti na dobré. Posilňuje nás, že sme sa zomkli,“ povedala majsterka zelene Františka Múdra, ktorá každé ráno pred návštevou tábora chodí napriek dovolenke aj do práce, aby skontrolovala, či všetko beží, ako má.

Priamo medzi utečencami pôsobí Viktória Shumeiko (34) pochádzajúca z Charkova. Tlmočí i pomáha. Sama pritom prežíva ťažké chvíle. Ona sa na Slovensko prisťahovala pred rokmi, jej príbuzní sú však stále na mieste, kde prebiehajú ťažké boje s Rusmi.

„Je tam môj dedo, moja krstná, moji spolužiaci i kamaráti. Spočiatku sa skrývali v metre a v pivniciach. To však bolo psychicky veľmi náročné, preto sa najskôr odvážili ísť von, aby získali potraviny. Potom si však povedali dosť. Ženy išli do nemocnice ošetrovať zranených. Muži zase zobrali zbrane a bojujú s Rusmi,“ prezradila ťažko skúšaná žena, ktorá má dve deti a ďakuje Bohu, že sú na Slovensku v bezpečí. „Moji príbuzní sem prísť nemôžu. Je to 1 700 km. Cestou by riskovali život. Nikdy neviete, odkiaľ priletí guľka, a navyše neexistuje žiadna doprava, cesty sú zničené, benzínky zatvorené,“ uzavrela.

Meno po prezidentovi

Ukrajinsko-slovenské hranice prekročila aj žena s deviatimi dcérami, ktoré utekali pred vojnou. Ako informovala TV Markíza, jedna z nich, pätnásťročná Ruslana, bola tehotná a v obci Ubľa dostala kontrakcie. Previezli ju do nemocnice do Sniny, kde porodila chlapca. Ten dostal meno Volodymyr po ukrajinskom prezidentovi.