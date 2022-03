ONLINE: Ostreľovanie ruských vojsk zasiahlo pôrodnicu! Ruská armáda dobyla predmestia ďalšieho mesta

8:31 Rusko od začiatku útoku na Ukrajinu prišlo o 5710 vojakov, 29 lietadiel a 29 vrtuľníkov a 198 tankov a 846 bojových vozidiel pechoty, 77 diel, 24 raketometov, sedem prostriedkov protilietadlovej obrany, 60 cisterien, 3 bezpilotné lietadlá 2 plavidlá a 305 kusov automobilovej techniky. Oznámil to dnes ukrajinský generálny štáb s tým, že ide o odhad, a že uvedené čísla budú ďalej upresňované. Ohlásil tiež, že do ukrajinského zajatia upadli dve stovky ruských vojakov.

8:01 Austrálska vláda podporí Ukrajinu vojenským vybavením a humanitárnou pomocou v celkovej výške 105 miliónov austrálskych dolárov (68 miliónov eur). V utorok o tom s odvolaním sa na premiéra Scotta Morrisona informovala agentúra DPA.

07:58 Ruskí vojaci postúpili už k predmestiam mesta Cherson ležiaceho na juhu Ukrajiny, kde zriaďujú kontrolné stanovištia. V utorok o tom informovala agentúra AFP s odvolaním sa na tamojšieho starostu. "Ruská armáda zriaďuje kontrolné stanovištia na vstupoch do Chersonu," uviedol starosta Ihor Kolychajev na Facebooku. "Cherson bol a zostane ukrajinský," dodal.

#Ukrainian media report that the aggressor's infantry has entered #Kherson from the east and is moving deeper into the city. pic.twitter.com/lXwzr1uDAE