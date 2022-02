Zelenskyj žiada okamžite zaradiť Ukrajinu do EÚ: Rýchla reakcia prezidentky Čaputovej!

"Vyzývame Európsku úniu, aby okamžite začlenila Ukrajinu (do EÚ) prostredníctvom nového osobitného postupu," vyhlásil prezident. "Naším cieľom je byť spolu so všetkými Európanmi a čo je najdôležitejšie, byť na rovnakej úrovni. Som si istý, že je to fér. Som si istý, že je to možné," dodal Zelenskyj.

„Schvaľujem snahu ukrajinského prezidenta Zelenského, ktorý vyzval Európsku úniu k ráznemu kroku voči členstvu Ukrajiny v Európskej únii,“ vyhlásila prezidentka Zuzana Čaputová na sociálnej sieti Twitter.

#Ukraine is #Europe. And it should be in the #EuropeanUnion too. I endorse President @ZelenskyyUa’s call for the #EU to make a decisive step towards #Ukraine’s EU membership. The time is now. #WeStandWithUkraine