Spišská katolícka charita zabezpečuje i ubytovanie: Utečencom pomáhajú farári

Ruku k dielu pripojili aj kňazi a cirkevná charita.

Medzi prvými, ktorí začali ponúkať občerstvenie, odvoz aj ubytovanie ukrajinským utečencom v Ubli, bol aj pravoslávny farár Michal Džugan zo Strážskeho. Do Uble pricestovali ešte večer v deň, keď Rusko napadlo Ukrajinu. “V našej cirkvi máme charitu a snažíme sa pomáhať všade, kde to je potrebné. Každý sa snaží robiť, čo môže. Ja som napríklad rozdával čaj, vodu a nejaké drobné občerstvenie utečencom, aby sa posilnili pred ďalšou cestou,” vysvetlil kňaz z východného Slovenska, podľa ktorého zotrvajú na hraniciach dovtedy, kým to bude potrebné.

“Ľudia v prvej vlne boli prevažne z blízkeho okolia hraníc. Máme však informácie, že príde obrovské množstvo ľudí od Kyjeva a ešte východnejších častí Ukrajiny. Tým budeme pomáhať tiež a je možné, že oni na tom budú ešte horšie,” vysvetlil kňaz, podľa ktorého je možné, že vycestujú aj za hranice. “Budeme zisťovať, aká je situácia a keď to bude potrebné tak vycestujeme aj na Ukrajinu a navštívime tamojšie farnosti,” pripomenul Michal Džugan, ktorý úzko spolupracuje so Spišskou katolíckou charitou.

“Hneď, ako sme dozvedeli, že začala vojna, vyrazili sme na hranice. Snažili sme sa zabezpečiť to najpotrebnejšie, čo bolo potrebné. Poskytujeme aj odvoz na miesta, kde sa o utečencov postarajú a vieme však zabezpečiť aj pomoc s ubytovaním,” uzavrel Anton Frič, koordinátor dobrovoľníkov katolíckej charity, ktorý má skúsenosti s pomocou utečencom v Iraku.