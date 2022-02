Ukrajinka Mária ušla s dcérami na Slovensko, na narodeniny jej zavolal manžel: Vyznanie lásky z vojnového pekla!

Prvý deň bez manžela a otca bol ťažký! Ukrajinka Mária Gerasymenková (39) s dcérami Nasťou (7) a Dianou (5) utiekli z Dnepropetrovska pred vojnou, no na Slovensko prišli bez hlavy rodiny.

Dima (40) dostal povolávací rozkaz a so svojou rodinou, ktorú prichýlil v Košiciach mestský poslanec Róbert Schwarcz (44), komunikuje aspoň mobilom. Pri nedeľnom rannom hovore Márii takmer vyhŕkli slzy. Dima jej vyznal lásku a zaželal všetko najlepšie k narodeninám, ku ktorým dostala aj kytičku od Nového Času.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Na to, aby sme sa pobalili a odišli, sme mali len krátku chvíľu. Vedľa nášho domu sú kasárne, a keď vybuchovali rakety a videli sme tanky, neváhali sme, zobrali sme nejaké oblečenie, sadli do auta, natankovali a dva dni cestovali až do Užhorodu. Je to strašné, nechcem na to pomyslieť, no pritom, môj Dima je tam, v tom pekle,“ povedala ťažko skúšaná Ukrajinka, ktorá sa doma venuje organizovaniu osláv pre deti. ,,Keď sme prešli hranicu vo Vyšnom Nemeckom, plakali sme od šťastia. Putin nám zničil životy,“ povedala už v bezpečí Mária.

Strechu nad hlavou a atmosféru pokoja tejto rodine poskytol nezávislý košický mestský poslanec Róbert Schwarcz, ktorý prišiel ako dobrovoľník na hranicu vo Vyšnom Nemeckom (okr. Sobrance). Doniesol potraviny, plienky, občerstvenie a utečencom natieral chlieb, aby sa po dlhej ceste posilnili. Keď videl zúfalú Máriu s deťmi, hneď ich zobral k sebe domov.

„Neviem si predstaviť, že by sme niečo také zažívali. Musíme si pomáhať. Keďže máme rodinný dom, ponúkol som im ubytovanie a určite sa o nich postaráme. Je to o empatii, verím, že sa nájde dostatok ľudí, ktorí pomôžu ako dobrovoľníci s odvozom, alebo prispejú na zbierku pre utečencov, ale aj inak, lebo Ukrajinci sa ocitli v krajnej núdzi,“ povedal Schwarcz.