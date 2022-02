Desivé svedectvo! Rodina manželov Víteka a Tatjany zostala na Ukrajine: Každú chvíľu môžeme o niekoho prísť

Kým oni vo štvrtok protestovali, ich blízki na Ukrajine trpeli pri bombardovaní. Manželia Vítek (36) a Tatjana (38) sú Ukrajinci žijúci v Česku. Ich rodina sa snaží dostať z okolia Kyjeva, alebo sa pridáva k boju.

Vo štvrtok ráno ich zobudili výbuchy. Na pumpách už nie sú pohonné hmoty, v obchodoch dochádzajú základné potraviny... Ľudia márne dúfajú, že je to len zlý sen...

So svojou rodinou je Vítek (36) v neustálom kontakte. Strýko býva 20 kilometrov od Kyjeva, ďalší členovia rodiny priamo v ňom. „Strýko sa vo štvrtok o 5.00 hod. zobudil na bombardovanie, blízko je letecká základňa. To bol jeden z prvých útokov,“ opisuje Vítek. Potom už začalo byť počuť aj výbuchy v Kyjeve. „Ľudia nevedeli, čo majú robiť. Povedali im, nech zachovajú pokoj a ostanú doma. Ale ľudia už počuli výbuchy a Kyjev bol behom niekoľkých minút zapchatý, všetky výpadovky boli plné. Na pumpách už nie sú pohonné hmoty, bratrancovi sa preto nepodarilo odísť. V obchodoch už chýbajú základné potraviny, z bankomatov sú vybrané všetky peniaze,“ opisuje desivé svedectvá ekonóm Vítek (36), ktorý v Česku vyštudoval vysokú školu.

Jeho manželka Tatjana (38) je novinárka, ktorá žila a pracovala v Moskve. Vítek so smútkom priznáva, že časť rodiny momentálne uteká aj s malým dieťaťom cez Poľsko k nim do Česka, druhá časť zostala na Ukrajine s cieľom brániť svoju vlasť. „Strýko povedal, že ide narukovať, že bude bojovať. Kto je záložník, musí narukovať. Mnohí by však išli aj tak,“ dodáva Vítek.