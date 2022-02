Svet sa po útoku na Ukrajinu zmenil! Ak bude Putin pokračovať, Rusko zostane izolované

Svet sa po útoku Ruskej federácie voči Ukrajine zmenil. Nedôjde však k rozdeleniu na východ a západ, ale povedie to k izolácii Ruskej federácie, ak v nej naďalej bude pokračovať režim prezidenta Vladimira Putina.

Pre TASR to zhodnotil politológ Tomáš Jahelka z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Dúfa, že situácia neprerastie vo väčší globálny konflikt. "Ukrajinské ozbrojené sily si vedú voči ruskému agresorovi veľmi dobre a ruská armáda má veľké problémy. Konvenčné zložky ruských ozbrojených síl, ako sa ukazuje aj na Ukrajine, sú nízkej kvality. Obava je z ruských jadrových zbraní. Verím však, že vo vedení ruského štátu aj vo vedení ruskej armády je dosť racionálne zmýšľajúcich ľudí, ktorí by Putinovi nedovolili použiť jadrové zbrane či už proti Ukrajine alebo štátom NATO," povedal Jahelka.

Priblížil, že asi dva týždne pred vypuknutím ruskej invázie existoval už veľmi vážny predpoklad, že Rusko Ukrajinu napadne. "Svedčila o tom nielen koncentrácia ruských vojsk, ale aj budovanie poľných nemocníc ruskou armádou, čo bolo jasným znakom, že chystá skutočnú vojenskú akciu, nielen cvičenie," poznamenal v reakcii na otázku TASR, či očakával, že situácia vyústi vo vojnový konflikt.

Súčasný ruský režim vo svojej politike vychádza podľa jeho slov z predpokladu, že bývalé krajiny Sovietskeho zväzu patria do sféry vplyvu Ruskej federácie a niektoré z nich pokladá de facto za súčasť Ruska, ako je to v prípade Bieloruska a Ukrajiny.

"Z toho dôvodu Rusko veľmi negatívne vníma snahu Ukrajiny spravovať si svoj štát podľa vlastných predstáv, a nie podľa predstáv Ruska. Navyše ho dráždia snahy Ukrajiny stať sa súčasťou civilizovanej a vyspelej Európy. Členstvo Ukrajiny v EÚ by znamenalo okrem iného zvýšenie životnej úrovne ukrajinského obyvateľstva, čo by kontrastovalo s nízkou životnou úrovňou a chudobou ruského obyvateľstva. To by mohlo znamenať ohrozenie ruského režimu, pretože aj ruské obyvateľstvo túži po lepších životných podmienkach," skonštatoval politológ.

Pri hodnotení dosahu vojny na Ukrajine na Slovensko poukázal na to, že už teraz je evidentné, že tak ako aj ďalšie krajiny prijme utečencov z Ukrajiny. "Okrem toho aj na Slovensku sa konečne zvýši boj proti dezinformačným internetovým stránkam, ktoré sú propagandistickým nástrojom súčasného ruského režimu. Nemyslím si, že dôjde k prerušeniu dodávok ropy a zemného plynu, pretože peniaze, ktoré Rusko za nerastné suroviny dostáva, tvoria značné položky v príjmoch ruského štátneho rozpočtu," zhrnul Jahelka.