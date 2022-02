Podľa Naďa nám nehrozí vojna, ale utečenecká kríza: Minister tiež podáva žalobu na poslanca Smeru-SD

Slovensku pre konflikt na Ukrajine momentálne nehrozí bezprostredné vojnové ohrozenie. Najakútnejšou hrozbou pre SR je migračná kríza spôsobená prílivom vojnových utečencov.

V nedeľnej relácii V politike na TA3 to povedal minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO). Pripomenul, že vláda v sobotu (26. 2.) vyhlásila mimoriadnu situáciu pre príchod utečencov z Ukrajiny. Na východnej hranici SR už podľa ministra nasadili zhruba 600 príslušníkov Ozbrojených síl SR. Momentálne pomáhajú polícii i ďalším zložkám zvládať migračnú vlnu. "Sme pripravení počet vojakov zvýšiť do 1500. Ak to nebude stačiť, aj tento stav by sme zvýšili," povedal Naď.

Minister deklaruje, že Slovensko migráciu z Ukrajiny zvládne. "Pomôžeme toľkým, koľkým treba. Keď prídu na územie SR státisíce utečencov, tak sa o nich postaráme," vyhlásil s tým, že štát urobí všetko pre ochranu Slovenska i pomoc Ukrajincom.

Naď uviedol, že v nedeľu sa bude vláda SR zaoberať ďalšou pomocou "vojenského charakteru" pre Ukrajinu. Minister zároveň potvrdil, že obranu Slovenska by malo posilniť 1200 zahraničných a okolo 300 slovenských vojakov i systém Patriot na posilnenie protivzdušnej obrany. Na posilnení obrany Slovenska sa majú podieľať vojaci z Nemecka a Holandska a finálne sa rokuje aj s Českom, Poľskom či Slovinskom. Každá z krajín by podľa Naďa mala poslať na Slovensko vojakov, ale i techniku a špecifické systémy.

Ruskí technici, ktorí sa starajú o stíhačky MIG-29 na Sliači, sú podľa slov ministra "pod kontrolou". "Aby sme vedeli čo a kde robia," poznamenal. Slovenské stíhačky ruskej výroby Mig-29 chce minister "uzemniť" čím skôr, musí sa však sfinalizovať dohoda so spojeneckou krajinou, aby sa starala o ochranu vzdušného priestoru SR. Naď potvrdil aj rokovania o uzavretí slovenského vzdušného priestoru pre ruské lietadlá.

Vojenské cvičenie Saber Strike, ktoré sa na Slovensku začne od 1. marca, bude podľa šéfa rezortu obrany zorganizované, avšak v menšom počte. Cvičiť by malo do 2000 vojakov, a to slovenských, ako i zo Spojených štátov amerických. Naď si vie predstaviť zorganizovať v Bratislave rokovanie medzi zástupcami Ukrajiny a Ruska, zatiaľ však podľa neho taká žiadosť neprišla.

V relácii zároveň avizoval podanie civilnej žaloby na poslanca Národnej rady SR a podpredsedu Smeru-SD Ľuboša Blahu. "Za to všetko, čo o mne narozprával," poznamenal minister.