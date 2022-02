Slovenské železnice od nedele menia cestovný poriadok: Na tieto zmeny si dajte pozor

Cestovný poriadok v železničnej doprave sa od nedele mení. Zmeny sa udejú v rámci diaľkových vnútroštátnych a medzištátnych, ako aj regionálnych a prímestských vlakov.

Upozornil na to hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč v súvislosti s pravidelnej prvou zmenou cestovného poriadku 2021/2022. Plánované obnovenie vedenia všetkých InterCity (IC) vlakov od prvej zmeny cestovného poriadku 2021/2022, teda od nedele, nebude realizované z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie. Jeho termín však ZSSK plánuje včas ohlásiť.

Vlaky IC 44 a IC 45 budú aj naďalej vedené na plnej trase Košice – Bratislava – Viedeň a späť v zmysle platného grafikonu verejnej dopravy. Z pohľadu vnútroštátnej dopravy bude 5./6. apríla nočný vlak R 614 z Humenného cez Košice do Bratislavy mimoriadne vedený ako vlak R 11614 v skoršej časovej polohe z dôvodu výluky v železničnej stanici (ŽST) Poprad (6. apríla od 0.00 h do 3.00 h). Radenie vlaku R 11614 bude totožné s vlakom R 614 vrátane autovozňa na trase Humenné – Bratislava.

Z dôvodu skoršieho odchodu vlaku bude nakládka na autovozeň v ŽST Humenné v čase od 19.40 h – 19.50 h. Vlak R 615 v opačnom smere z Bratislavy cez Košice do Humenného bude vedený bez zmeny. Menia sa aj časové polohy niektorých vlakov s pokračujúcimi výlukovými prácami na Považí z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie infraštruktúry. Týka sa to najmä viacerých vlakov v úseku Púchov – Považská Bystrica. Časové polohy sa upravujú o minútu či dve.

K viacerým zmenám dôjde aj v prímestskej doprave. V regionálnej železničnej doprave nastanú zmeny napríklad na úseku Zvolen – Banská Bystrica a opačne z dôvodu vylepšenia dochádzky do zamestnania a škôl. Osobný vlak, ktorý štartuje zo Zvolena o 4.35 h a do Banskej Bystrice má príchod o 5.13 h, pôjde denne. Rovnako tak aj osobný vlak, ktorý vyráža z Banskej Bystrice o 4.48 h a do Zvolena má prísť o 5.21 h. Bude zavedený tiež nový osobný vlak s odchodom z Banskej Bystrice o 6.46 h a príchodom do Zvolena o 7.20 h, ktorý pôjde v pracovné dni.