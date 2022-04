Astronóm Vojtech Rušin o dobrodružnom živote hvezdára: Slnku ďakujem, Slnko ma živí

Foto

Za osemdesiat rokov sa toho dá stihnúť mnoho. Niektorí ľudia však dokážu v priebehu niekoľkých desaťročí zvládnuť viac dobrodružstiev, než by sa zmestilo do jedného bežného života. Presne to platí o slovenskom astronómovi Vojtechovi Rušinovi, ktorý začiatkom tohto roka oslávil osemdesiatku.