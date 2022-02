Mária s dvomi malými deťmi utekala na Slovensko vyše 1 000 km: Manžela nepustili za hranicu, ide bojovať!

Konečne v bezpečí! Mária Gerasymenková (39) z Dnepropetrovska na severovýchode Ukrajiny utekala s dcérami Nasťou (7) a Deanou (5) a manželom Dimom (40) pred vojnou 2 dni.

Precestovali vyše tisíc kilemetrov, no keď konečne dorazili k hraniciam, prišli najťažšie okamihy. Deťom museli povedať, že ocko s nimi ďalej nepôjde. Dima (40) každého pobozkal, otočil sa a vyrazil s povolávacím rozkazom brániť vlasť pred Putinovou armádou. Mária po prekročení hraníc vo Vyšnom Nemeckom (okr. Sobrance) len beznádejne hľadela pred seba, pretože nevedela, kam sa podeje. Napokon sa jej aj detí ujal mestský poslanec Róbert Schwarcz (44) z Košíc.

Na Slovensko už tretí deň smerujú tisíce vojnových utečencov, ktorí so sebou vezú len to najpotrebnejšie. Utekajú pred bombami a skazou, ktorú rozsieva bezcitná armáda Rusov, ktorá sa podľa agentúry Reuters či Interfax-Ukrajine nezdráha útočiť aj na civilné ciele. Stovky matiek s deťmi však po príchode na Slovensko nemajú kam ísť. Jednou z nich bola aj Mária s dvomi deťmi. „Cestovali sme dva dni a manžela už nepustili cez hranicu. Doma je veľmi zlá a nepokojná situácia. Ocitli sme sa vo vojne a báli sme sa o život,“ povedala so slzami na krajíčku sympatická mama dvoch detí - Nasti (7) a Deany (5). K nám si doniesli jednu väčšiu tašku a deti mali na chrbátikoch menšie ruksaky. Mária po prekročení hranice povedala, že dúfa, že na Slovensku nájdu podporu a hlavne pokoj. Neustále však myslí na svojho manžela, ktorý sa zapojí do vojny proti Rusom.