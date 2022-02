Slovensko podáva pomocnú ruku Ukrajine: Poskytneme palivo a muníciu za milióny eur

Slovensko poskytne Ukrajine pomoc za vyše desať miliónov eur. Ide konkrétne o desať miliónov litrov nafty, 2,4 milióna litrov leteckého benzínu a 12.000 kusov 120-milimetrovej munície.

Po sobotňajšom rokovaní vlády o tom informoval minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). "My presne vieme, čo Ukrajina potrebuje a robíme také opatrenia, ktoré jej pomôžu," povedal Naď. Priblížil, že vojenským materiálom pomáha Ukrajine 27 krajín NATO z 30. Slovensko svojím darom podľa ministra ďaleko prekračuje to, čo by sa očakávalo od našej veľkosti.

Vojenský materiál by zo Slovenska mal na Ukrajinu odísť v najbližšej dobe. Rezort obrany momentálne rieši finálne veci, presný dátum Naď konkretizovať nechcel. "Uvedomujeme si naliehavosť celých procesov," poznamenal.

Vláda v sobotu schválila darovanie vojenského materiálu, o ktorý požiadala Ukrajina.