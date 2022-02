Ministerstvo obrany mlčí o vojenskom posilnení hraníc s Ukrajinou: To má prísť z Nemecka

Ministerstvo obrany (MO) SR zatiaľ nekomentovalo informácie o vojenskom posilnení hraníc členských krajín NATO s Ukrajinou.

Vyplýva to z reakcie hovorkyne rezortu obrany SR Martiny Kovaľ Kakaščíkovej pre TASR na medializované informácie aj o údajnom premiestnení mobilných protilietadlových raketových systémov Patriot na územie Slovenska.

Nemecko podľa agentúry DPA poskytne na ochranu členských krajín NATO vo východnej Európe ďalších vojakov a zbraňové systémy. Na Slovensko plánuje podľa informácií agentúry premiestniť mobilné protilietadlové raketové systémy Patriot.

Posilnenie východných hraníc členských krajín NATO, vrátane Slovenska, má byť reakciou na útok Ruska na Ukrajinu. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) vo štvrtok (24. 2.) avizoval, že východné krídlo NATO by sa malo vojensky posilniť, ako je to v súčasnosti v Pobaltí. Ak bude návrh NATO konkretizovaný, predložia ho vláde SR i Národnej rade SR.

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) vo štvrtok zatiaľ nevedel presne povedať, aká veľká vojenská jednotka NATO by na Slovensko mohla prísť. Išlo by však o niekoľko stoviek vojakov. "Jednotka by mala byť zložená z krajín geograficky blízkych Slovensku," vyhlásil s tým, že vojaci NATO by mali zvýšiť obranyschopnosť Slovenska.