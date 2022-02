Bödör a ďalší obvinení v kauze Dobytkár pred súdom: Za čo im hrozí 20 rokov za mrežami?!

Začal sa proces v jednej z hlavných politických káuz roka. Na Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici prišli v piatok obžalovaní v škandále, ktorý verejnosť pozná pod názvom Dobytkár.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Na čele má stáť nitriansky podnikateľ Norbert Bödör, ktorého ako advokát zastupuje aj predstaviteľ Smeru Robert Kaliňák. Celkovo ide o milióny eur, ktoré mali obžalovaní získať na úplatkoch.

Obžalobe čelí osem mužov a päť firiem. Celá kauza sa týka slovenského pôdohospodárstva a ide o odovzdávanie tzv. desiatkov za poskytnutie agrodotácie. Ako hlava tejto skupiny sa spomína práve Bödör, a to najmä v rokoch 2012 a 2016 počas jednofarebnej vlády Smeru. Neskôr to mal podľa obžaloby prevziať známy podnikateľ a finančník Martin Kvietik.

Na súde sa objavili aj bývalí riaditelia Pôdohospodárskej platobnej agentúry Juraj Kožuch či Ľubomír Partika. Bödöra zastupuje advokát Marek Para a predstaviteľ Smeru Kaliňák. Tí oznámili, že v obžalobe vidia množstvo chýb a skutkov, ktoré ich klient nespáchal a nie sú na to ani dôkazy. Argumentovali aj tým, že meno ich klienta Bödöra sa v desiatkach skutkov, z ktorých je obvinený, pri korupčných projektoch ani nespomína.

Prokurátor do spisu pridal nový dôkaz, na ktorom sú zachytené nahrávky z mája a júla 2019, ktoré sa vzťahujú na obvinených Kvietik a Kožuch. Tí sa snažili o odročenie pojednávania, keďže obsah nahrávok nepoznali, no neprešlo im to. „Nie je nič výnimočné, že sa dôkazy dokladajú ktoroukoľvek stranou konania,“ citovali predsedu senátu Gertliho Aktuality.sk. V samotnej kauze ide o to, že podnikatelia v pôdohospodárstve mali pri získaní peňazí platiť úplatky.

Dvaja z obvinených, medzi ktorými je aj Ľubomír Kropil, sa po zadržaní priznali a začali spolupracovať s políciou. Celkovo má ísť o korupciu za viac ako 10 miliónov eur a medzi dôkazmi sú výpovede spolupracujúcich obvinených aj tok peňazí cez účty. Prokurátor chcel uzavrieť dohodu o vine a treste, jediným, kto o ňu mal záujem, bol podnikateľ v agrosektore Viktor Miklas.

Zaujímavo vyznievajú svedectvá o Kvietikovi a exšéfovi PPA Kožuchovi. Tí mali preberať úplatky v hotovosti, čo odmietajú. Riaditeľ odboru všeobecnej kriminality ÚŠP Vladimír Kuruc uviedol, že v prípade 5 obžalovaných v prípade uznania viny hrozí prepadnutie majetku. Doplnil, že niektorým hrozia vysoké tresty, ktoré sa blížia k hranici 20 rokov basy.

Kto sú známi obžalovaní