Teraz už nevidiaca Galina zahrala pred 31 rokmi princeznej Diane: Takto si ju pamätám!

Zažila to, o čom mnohí iba snívajú! Galina Kubalová (43) je jednou z mála, ktorým sa podarilo osobne sa stretnúť s princeznou Dianou († 36).

V roku 1991 to bola práve Galina, ktorá spolu s vtedajším spolužiakom zahrala vojvodkyni z Walesu na flaute. Kvôli vrodenému postihnutiu, bohužiaľ, postupom rokov Galina úplne stratila zrak, no stretnutie s kultovou osobnosťou 20. storočia si pamätá všetkými zmyslami, akoby sa udialo včera.

V roku 1991 bola princezná Diana na návšteve Bratislavy. V rámci programu vojvodkyňa z Walesu slávnostne otvárala knižnicu pre nevidiacich. Vtedy mala Galina 13 rokov a bola žiačkou základnej školy, a práve ju a jej kamaráta vybrali, aby Diane zahrali na flaute. „Bolo to preto, že sme ako jediní zo školy spolu s kamarátom vedeli hrať na hudobný nástroj. Bol to nezabudnuteľný moment, keďže Diana bola naozaj veľká osobnosť, láskavá a pokorná. Ten, kto pri nej bol, sa vždy cítil dobre,“ spomína nostalgicky Galina.

Kvôli jazykovej bariére bolo pre ňu, bohužiaľ, ťažké sa s Dianou porozprávať. Naučili sa teda aspoň tri základné anglické frázy. „Spomínam si, že nám zatlieskala a poďakovala. Mali sme vtedy prvý alebo druhý rok angličtinu na základnej škole, takže tomu som ešte rozumela,“ hovorí s úsmevom Galina. Pre Dianu zahrali spolu so spolužiakom dve pesničky. Jednou z nich bola pieseň Lietala si lastovička, druhú si však Galina nepamätá.

Flautu už nemá

Galina trpí vrodenou chybou, kvôli ktorej pár rokov po stretnutí s Dianou úplne stratila zrak. Princeznú má napriek tomu stále pred očami. „Vidím ju, ako tam sedí a pozerá sa na nás,“ spomína Galina na časy, keď ešte mohla vnímať svet aj zrakom. Flautu, na ktorej pre Dianu hrala, bohužiaľ, už nemá. „Manžel ju omylom zabudol spolu v obale s gitarou, asi pred 10 rokmi,“ povzdychla si Galina. Napriek svojmu hendikepu je Bratislavčanka extrémne aktívna.

Momentálne spolu so Slovenským národným divadlom chystá verziu opery Luskáčik pre nevidiacich. „Ak sa to podarí, budeme prví na svete, ktorým sa to podarí. K celej opere bude vytvorený audiokomentár, nevidiaci budú mať k dispozícii aj špeciálne reliéfne fotografie spolu s opisom jednotlivých póz,“ uzavrela Galina s nadšením. Okrem divadla sa venuje aj práci s mentálne postihnutými deťmi. Zároveň pracuje ako rehabilitačná masérka a študuje druhý stupeň špeciálnej pedagogiky.

Knižnici venovala Diana čítačku

Princezná Diana spolu s princom Charlesom zavítala do Bratislavy v máji 1991 v rámci návštevy ČeskoSlovenska, na ktorú ju pozval vtedajší prezident Václav Havel. V mestskej knižnici slávnostne otvorila oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých a venovala im čítačku, ktorá slabozrakým ľuďom pomohla skvalitniť prístup k písanému textu. Údajne sa o tému pomoci slabozrakým zaujímala veľmi intenzívne a v knižnici strávila viac času, ako bolo plánované.