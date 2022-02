V Humennom realizujú výstavbu núdzového tábora pre Ukrajincov: Kedy bude k dispozícii?

V areáli Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Humennom od piatkového rána realizujú výstavbu dočasného núdzového tábora určeného pre migrantov z Ukrajiny.

Hasiči predpokladajú, že tábor bude schopný poskytnúť útočisko v piatok večer. HaZZ o tom informuje na sociálnej sieti. V dočasnom núdzovom tábore bude k dispozícii približne 30 stanov s poľnými lôžkami, karimatkami a spacími vakmi so zabezpečeným vykurovaním a osvetlením s maximálnou kapacitou pre 500 osôb. „Pre ďalšie potreby migrantov bude k dispozícii veľký jedálenský stan a kontajnery s hygienickým zázemím,“ uvádza HaZZ.

Modul emergency temporary camp (ETC) so 60 príslušníkmi HaZZ aktivovali vo štvrtok (24. 2.) na Záchrannej brigáde HaZZ v Malackách, odkiaľ následne neskoro večer vyrazila kolóna do Humenného. „Celkom 13 kusov ťažkej techniky, štyri dodávky a dve osobné vozidlá dorazili na východ Slovenska dnes ráno a takmer okamžite začali s výstavbou tábora,“ dodávajú hasiči.