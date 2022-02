Vláda sa pripravuje na možný prílev utečencov z Ukrajiny: Rezortu vnútra poskytne milióny eur

V prípade migračnej vlny z Ukrajiny má vláda pripravených viac ako 13 miliónov eur pre ministerstvo vnútra.

Schválila to vláda na dnešnom online zasadnutí. Financie by mali byť použité na dobudovanie a posilnenie IT infraštruktúry na hranici, dobudovanie azylových zariadení a na zvýšenie pripravenosti na zvládanie krízy.

Podľa návrhu na obnovu technického zabezpečenia vonkajšej hranice s Ukrajinou by malo ísť 3 600 000 eur. Vo výdavkoch je započítaných aj 2 106 177 eur na stanové mestečko pre 500 osôb. Bežné výdavky na mestečko pritom sú 2 868 045 eur. Celkovo 1 202 216 eur vyčlenila vláda aj na rekonštrukciu budov azylových zariadení, rozšírenie ubytovacích kapacít a kapacít hygieny. Napríklad, ďalších 200-tisíc eur vyčlenili na rekonštrukciu kanalizačných sietí týchto centier.