Analytici vysvetľujú: 5 otázok o Putinových cieľoch a 3 scenáre vývoja! Ako dlho môže trvať vojna?

Mnohí to tušili, no málokto veril, že k tomu naozaj dôjde.

Štvrtkové ráno všetkým otvorilo oči a celá Európa sa prebúdzala v šoku z otvorenej ruskej agresie na Ukrajine a rýchleho postupu ruskej armády. Skutočné ciele ruského prezidenta Vladimira Putina zatiaľ zostávajú skryté, rovnako ako to, či sa mu ich podarí presadiť a ako na ne zareaguje medzinárodné spoločenstvo.

1. Aký cieľ Putin sleduje?

Bude chcieť Rusko obsadiť celú Ukrajinu alebo mu ide len o jej východnú či juhovýchodnú časť? V tejto otázke sa názory odborníkov líšia, pričom zároveň všetci pripúšťajú, že ide zatiaľ o veštenie z krištáľovej gule. „Môžeme o tom zatiaľ len špekulovať. Podľa toho, ako to Putin oficiálne zadefinoval, mu ide o oslobodenie ruskojazyčného obyvateľstva,“ hovorí pre Nový Čas analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA) Alexander Duleba.

Ruská armáda zatiaľ podľa neho vystreľuje rakety stredného a dlhého doletu na určité ciele aj na západe Ukrajiny, no pozemná operácia sa týka zatiaľ len juhovýchodnej časti krajiny. „Nechcem špekulovať, lebo zatiaľ tam nie sme, ale zatiaľ mi to vychádza tak, že chcú obsadiť polovicu Ukrajiny na ľavej strane Dnepra,“ hovorí Duleba. „Cieľom je určite vytvoriť priestor pre Doneckú a Luhanskú republiku, ktoré by chceli etablovať v tom pôvodnom rozsahu Doneckej a Luhanskej oblasti,“ dopĺňa bývalý šéf generálneho štábu českej armády Jiří Šedivý.





Pravdepodobnejšie ako vojenské dobytie celej Ukrajiny mu pripadá to, že sa Putin pokúsi zmeniť mocenské pomery v celej krajine. „Vojenskými údermi, likvidáciou niektorých objektov a zariadení, a de facto možno i elimináciou ukrajinskej armády môže chcieť zaistiť dosadenie proruského bábkového režimu, ktorý bude rešpektovať všetky jeho priania,“ mieni Šedivý.

2. Ako dlho môže trvať vojna?

Podľa oslovených odborníkov to bude závisieť od viacerých faktorov, ale najmä od toho, ako silno bude vzdorovať ukrajinská armáda. „Dĺžka bude daná tým, ako sa bude ukrajinská armáda brániť a čoho je schopná. Pokiaľ je v takom stave, že môže proti ruskému útoku pôsobiť veľmi aktívne a spomaľovať ho, tak sa môže stať aj to, že Rusi sa nedostanú tam, kam chcú, a budú to musieť kvôli veľkým stratám zastaviť.

Keby sa naplnil tento scenár, môže Rusko tú operáciu zastaviť. Prípadne sa vrátiť naspäť na územie Ruska, čo je však málo pravdepodobné,“ hovorí Šedivý. Hovoríme tu teda o dňoch, týždňoch či dokonca mesiacoch? „Ak by ten útok nepostupoval rýchlo, boli by to asi mesiace. Ale pokiaľ bude ten odpor slabý, tak to budú týždne,“ predpovedá Šedivý.