Slovensko žiada o aktiváciu článku 4, na ukrajinskú hranicu mieria vojaci: Čo plánuje NATO na našom území?

Jednota, ale aj obavy z eskalácie konfliktu a presahu na Slovensko. Krátko po invázii Rusov na Ukrajinu zasadala mimoriadna Bezpečnostná rada SR na čele s prezidentkou Zuzanou Čaputovou (48).

Výsledok je jasný - Slovensko ostro odsudzuje vojnový útok Ruska aj militantnú rétoriku Vladimira Putina (69). Najvyššie vedenie Slovenska vyzvalo na súdržnosť, pokoj a chladnú hlavu. Zároveň oznámili, že Slovensko požiadalo o aktiváciu článku 4 zmlúv s NATO, ktorý zaväzuje spojencov poskytnúť nám pomoc.

„Nádeje tých, ktorí si mysleli, že Kremeľ sa uspokojí s okupáciou časti Doneckej a Luhanskej oblasti, sa stali ilúziou. Prezident Putin sa rozhodol presadiť svoje neprijateľné teritoriálne a politické ambície cestou priamej vojenskej agresie. Zaútočil proti slabšiemu, ktorého jediným previnením je to, že chcel žiť mierumilovne, podľa svojich predstáv, ako ostatné zvrchované národy.

Toto sa žiadnymi slovami nedá ospravedlniť,“ uviedla prezidentka. „Všetky obete, ktoré táto vojna na Ukrajine prinesie, budú jeho obeťami a bude za to niesť plnú zodpovednosť pred tvárou svetovej verejnosti,“ zdôraznila. Podľa nej veriť tomu, že k vojenskému útoku Rusko vyprovokovala ukrajinská armáda, nemôžu ani samotní šíritelia týchto dezinformácií. „Dnes má Ukrajina plné právo brániť sa. My sami by sme v takejto situácii nekonali inak,“ dodala Čaputová.





Prezidentka sa neskôr zdôverila s tým, že jej volal počas dňa prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. „Jeho prvé slová boli: ,Zuzana, bombardujú nás, zahynulo veľa vojakov aj civilistov.‘ Požiadal nás o podporu Ukrajiny, najmä v podobe tvrdých sankcií voči Rusku, a o materiálnu pomoc v krízovej situácii. Uistila som ho, že vedenie Ukrajiny aj jej obyvatelia majú v nás suseda, na ktorého sa môžu spoľahnúť nielen v dobrých časoch, ale aj teraz, v čase najvyššej núdze,“ skonštatovala prezidentka.

„Hoci je ozbrojený konflikt v blízkosti našich hraníc, naša územná celistvosť a bezpečnosť nie je v priamom ohrození,“ ubezpečila Čaputová. Pripomenula, že Slovensko je súčasťou západnej civilizácie, členom Európskej únie a Severoatlantickej aliancie a vďaka nim sú aj v tejto napätej situácii naša sloboda a zvrchovanosť chránené aj našimi spojencami.