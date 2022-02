Prezidentka Čaputová po zasadaní Bezpečnostnej rady: Obete vojny, budú obete Vladimira Putina

So spojencami v NATO a Európskej únii je Slovenská republika pripravená poskytnúť pomoc na ukončenie konfliktu na Ukrajine a na ochranu ľudských životov.

Vyhlásila to prezidentka Zuzana Čaputová po zasadaní Bezpečnostnej rady SR. Bezpečnosť Slovenska podľa nej momentálne nie je ohrozená.

Ruské ozbrojené sily zasahujú ciele na celom území nášho suseda. Nádeje tých, ktorí si mysleli, že Kremeľ sa uspokojí s okupáciou častí Doneckej a Luhanskej oblasti, sa stali ilúziou. Prezidentka Zuzana Čaputová to povedala po dnešnom mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady SR.

„Prezident Putin sa rozhodol presadiť svoje neprijateľné teritoriálne a politické ambície cestou priamej vojenskej agresie. Zaútočil na slabšieho, ktorého jediným previnením je to, že chcel žiť mierumilovne podľa svojich predstáv ako ostatné zvrchované národy,“ povedala hlava štátu s tým, že toto konanie sa nedá ospravedlniť.

Prezidentka skonštatovala, že všetky obete, ktoré vojna na Ukrajine prinesie, budú obeťami prezidenta Putina a bude niesť plnú zodpovednosť pred tvárou svetovej verejnosti. „Veriť tomu, že k vojenskému útoku Rusko vyprovokovala ukrajinská armáda, nemôžu ani samotní šíritelia týchto dezinformácií,“ doplnila.

Podľa Čaputovej má dnes Ukrajina plné právo sa brániť. „Brániť svoje právo existovať ako štát a slobodne rozhodovať o svojom osude. My sami by sme v takejto situácii nekonali inak. Slovenská republika ostro odsudzuje ruskú agresiu a stojí pri trpiacom ukrajinskom ľude,“ vyhlásila. Dodala, že spolu so spojencami v NATO a Európskej únii je ochotná Ukrajine poskytnúť pomoc pri ukončení konfliktu a na ochranu ľudských životov.

„Nastolenie mieru je absolútnou prioritou. Situácia, ktorú dnes zažívame, je dôvodom na ostražitosť, pretože bezpečnostná situácia v Európe sa po dnešnej noci dramaticky zmenila,“ vyhlásila prezidentka. Vyzvala ale aj na zachovanie pokoja. Slovenská bezpečnosť a územná celistvosť nie je podľa nej v priamom ohrození. „Naša sloboda a zvrchovanosť je chránená našimi spojencami,“ uzavrela.

Ruská federácia dnes ráno zaútočila na viacerých miestach na Ukrajinu. Vykonala priame útoky s cieľom zničiť kritickú infraštruktúru. Ostreľovanie a výbuchy sú hlásené z rôznych častí krajiny, na územie už vstúpila aj ťažká pozemná technika. Kyjev hlási výbuchy a raketové útoky na ukrajinskú leteckú techniku na letisku za Kyjevom.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok bude dnes na mimoriadnom zasadnutí NATO žiadať o konzultáciu podľa článku 4. Európska únia zároveň avizuje prípravu ďalších sankcií proti Rusku.