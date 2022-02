Čo čaká Slovákov po invázii na Ukrajinu: Zvyšovanie cien potravín, pohonných látok a tým to neskončí

Davy utečencov z Ukrajiny či to, že po hypotetickom obsadení celej Ukrajiny Ruskom budeme priamo susediť s rozpínavou mocnosťou.

Okrem možných dlhodobejších hrozieb sa nás vojna na Ukrajine priamo dotýka už aj teraz, hoci aspoň zatiaľ nepriamo. Zvyšovanie cien ropy a následný nárast cien pohonných látok, zvyšovanie cien energií či potravín - to všetko bude dominovať nasledujúcim mesiacom v súvislosti s ruským vojenským ťažením na Ukrajine.

Ropa - benzín a nafta, môžeme kúpiť aj inde

Cena ropy sa dostala na najvyššie hodnoty od roku 2014 a priamo spôsobuje rast cien pohonných látok. Po možnom výpadku dodávok z Ruska by to však nemalo mať až také nebezpečné následky. „V prípade ropy by si EÚ aj Slovensko poradili relatívne ľahšie, pretože hlavné zásobovanie ide predovšetkým tankermi, a tak je možné komoditu nakúpiť aj od iných dodávateľov. Aj dodávky cez ropovod Družba do Slovnaftu je možné nahradiť cez chorvátsky terminál Omišajl a ropovod Adria. Došlo by s veľkou pravdepodobnosťou k takzvaným swapovým obchodom, keď by si obchodníci a odberatelia medzi sebou vymieňali ruskú ropu za inú,“ vysvetľuje analytik Hirman.

Potraviny - Vyššie ceny chleba

Vojna na Ukrajine bude mať aj priamy vplyv na ceny potravín na Slovensku. „Ukrajina patrí medzi najväčších svetových producentov pšenice a kukurice. Drahšie obilniny sa následne premietajú do vyšších cien chleba, pečiva a pekárenských výrobkov, ale aj cukroviniek, rôznych polotovarov a taktiež mäsa, keďže obilniny sa používajú aj na kŕmenie hospodárskych zvierat. Ak sa konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou vyhrotí a zabrzdí to export obilnín z Ukrajiny, určite sa to premietne do výraznejšieho rastu ich cien,“ varuje analytička 365.bank Jana Glasová.