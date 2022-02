Rodinná firma preinvestuje pri Lučenci tri milióny: Zamestnáme 70 ľudí

Začínali na družstve, teraz otvárajú už druhú výrobnú halu, kde zamestnajú 70 ľudí.

Rodinná firma LDM Slovakia rozširuje svoju výrobu a v Lučenci preinvestuje v priebehu dvoch rokov 3 milióny eur bez akejkoľvek štátnej pomoci. Spojili sa totiž s Dánmi, ktorí sú lídrami vo výrobe kozubov. Spoločnosť v centre Novohradu hľadá šikovných zváračov, brusičov či lakovníkov.

Rodinná firma, za ktorou stoja súrodenci Lukáš a Dávid Muchovci a Erika Porubčanová, začínala pred 10 rokmi so štyrmi zamestnancami na družstve v Závade (okr. Veľký Krtíš). Uplynulé roky im priniesli veľa postupov, ale aj finančných pádov. „V roku 2016 sme odkúpili výrobný závod v Lučenci aj s programom výroby časti kozubov pre spoločnosť ADURO, kde pracuje 65 ľudí. No máme aj iných partnerov, napríklad do Francúzska vyrábame časti kamiónových náprav,“ uviedol konateľ LDM Slovakia s tým, že objem spolupráce je dnes päťnásobný oproti tomu, keď výrobný program odkúpili.

Pred rokom aj pol začali hľadať finančného partnera, ktorý by im pomohol s rozvojom. Napokon sa dohodli s dánskou firmou ADURO, ktorá je v Európe lídrom v oblasti kozubov. „Odkúpili 34 percent. Dohodli sme sa na podmienkach kapitálovej podpory ďalšej modernizácie, rozvoja a rozšírenia výroby,“ doplnil Mucha.

V doterajších priestoroch fabriky však nie je možnosť na rozšírenie výroby, a tak súrodenci museli hľadať inde. Napokon s pomocou lučenskej samosprávy, ktorá im pomohla v majetkovoprávnych záležitostiach, odkúpili bývalý areál ZŤS, kde predtým sídlil Johnson Controls. „Chcem sa poďakovať primátorke Alexandre Pivkovej za podanie pomocnej ruky. Už sme začali s dovozom technológie a v priebehu apríla by sme mohli začať s výrobou, kde na začiatku zamestnáme 40 a neskôr ďalších 30 ľudí,“ ozrejmil konateľ, podľa ktorého budú hľadať najmä zváračov, brusičov, montážnikov, lakovačov či pracovníkov pre riadenie systému.