Margita Bindasová oslávila 106. narodeniny, jej život nebol jednoduchý: Tam hore na mňa zabudli

Krásny a úctyhodný vek! V utorok oslávila pani Margita Bindasová z Vechca (okr. Vranov nad Topľou) krásnych 106 rokov.

Útla babička je pritom stále veľmi vitálna a vtipná. S úsmevom hovorí, že dlhovekosť jej bola dopriata, lebo tam hore na ňu zabudli. Pani Margita sa narodila a celý svoj život prežila vo východoslovenskej dedinke Vechec. „Jej život nebol jednoduchý. Prežila dve vojny. Už od deviatich rokov pracovala na poli,“ priblížila jej život Martina Janočková (44), ktorej starý otec bol bratom čipernej babičky a s láskou sa o ňu stará.

Pani Margita už ako 13-ročná stratila mamu a neskôr zomrel v Amerike aj jej otec. Odišiel tam za prácou, aby zabezpečil rodinu. Vydala sa ako 17-ročná a s manželom prežila dlhých 55 rokov až do chvíle, keď sa s ním musela navždy rozlúčiť. „Bola nevestou u mlynára. To tiež znamenalo poriadnu drinu,“ pripomenula Martina. Oslávenkyňa Margita má veľmi rada zemiakové lokše, pirohy aj cestovinu, ktorú v domácnosti zavárajú do kapustnice. Veľa spí aj počas dňa. Rada sleduje a v rádiu počúva náboženské relácie.

Vlastných detí sa nedožila, no miluje vnúčatá svojej netere Márie a najviac sa teší z malej Julky (3), Martininej dcéry. O tom, že babička má rada hudbu, vedia aj v dedine. Preto jej miestne ľudové speváčky chodievajú zaspievať na každé jubileum. Keď oslavovala 101. narodeniny, prišla jej zahrať a zaspievať aj skupina Drišľak. Sľúbili, že prídu aj o rok. Povedala im: „Ja tu budem, len či tu ešte bude aj Drišľak,“ zavtipkovala. Odvtedy uplynulo 5 rokov a veselej babke sa stále dobre darí.

Najstaršie ženy na Slovensku (Zdroj: Igor Svítok, Kniha slovenských rekordov)