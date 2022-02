Prečo prišli americkí vojaci na civilné letisko pri Lučenci? Miestnych ich prítomnosť rozdelila na dva tábory

Prekvapujúco obsadili civilné letisko v Novohrade.

Americká armáda sa usadila aj pri dedinke Boľkovce (okr. Lučenec). V rámci cvičenia využívajú malé civilné letisko, pričom uzavreli kontrakt s prevádzkovateľom-Aeroklubom Lučenec. Starosta obce hovorí, že ich prítomnosť rozdelila miestnych na dva približne rovnaké tábory - jedni sú za, druhí proti. Členovia aeroklubu si pochvaľujú, že im Američania dali zarobiť.

Pred pár dňami dorazili vojaci spoza veľkej mláky aj na malé dedinské letisko len pár kilometrov od Lučenca. Už počas presunu vojenskej techniky spôsobili u niektorých miestnych obavy. Väčšina ľudí totiž nevedela, že okrem vojenských letísk Sliač a Kuchyňa budú využívať aj Boľkovce. „Uvedená aktivita je súčasťou cvičenia Saber Strike, ktorá bola doplnená na základe uzavretej zmluvy s prevádzkovateľom letiska v Boľkovciach,“ ozrejmila hovorkyňa ministerstva obrany SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

Podľa nej použitie letiska v Boľkovciach bola jedna z alternatív v plánovacom procese, takže nejde o žiadnu novú vec. „Cvičiaca jednotka je súčasťou vládou schváleného počtu profesionálnych vojakov v rámci cvičenia Saber Strike,“ doplnila s tým, že počas cvičenia bude nasadená jednotka vojskových bezpilotných prostriedkov, nakoľko ide o najbližšiu voľnú letiskovú plochu umožňujúcu ich nasadenie. V aeroklube sú spokojníUbytovanie a stravu poskytuje Američanom priamo na letisku Letecké športové centrum, priestory a dráhu prevádzkovateľ Aeroklub Lučenec.

„Oslovili nás už v novembri. Toto cvičenie schválila vláda, požiadalo nás veliteľstvo vzdušných síl, generálny štáb ozbrojených síl a ministerstvo dopravy,“ informoval predseda aeroklubu Vladimír Karel. Podľa vedúceho letovej prevádzky Františka Kožucha letisko využíva americká armáda pre bezpilotné lietajúce prostriedky, malé lietadlá s kamerami, ktoré sa ovládajú na diaľku. „Môžeme ubezpečiť ľudí, že to nesúvisí s Ukrajinou,“ dodal Kožuch. Členovia aeroklubu sa nechceli vyjadriť, koľko zinkasovali za mesiac prenájmu letiska, no hovoria, že im to pomohlo.