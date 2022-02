Kariéru odštartoval falzifikátmi, teraz je otcom nového umeleckého smeru! Vystavuje i v našich Tatrách

V umení sa nevyznal, jeho kariéru odštartovala poriadne bizarná vec! V jednom z hotelov v Štrbskom Plese otvorili výstavu talianskeho maliara Danieleho Dondého (72). Syn veľkých zberateľov obrazov, ktorý sa o umenie nezaujímal, chcel po smrti rodičov ich zbierku predať. Zistil však, že 90 percent obrazov je falšovaných, a to ho prinútilo zmeniť svoj vzťah k umeniu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Stal sa zakladateľom tzv. Legal Faux Art - tvorby falzifikátov s certifikátom. Stretnutie s Frankom Sinatrom ho však nakoplo začať tvoriť vlastné kúsky. Zdobí ich zlatom, striebrom či diamantmi.

Rodičia Danieleho Dondého (72) boli vášniví zberatelia. Po ich smrti chcel ich zbierku predať a užívať si život. Zažil však šok - 90 percent diel, ktoré jeho rodičia celý život považovali za originály, boli dokonalé falzifikáty! To ho tak rozhorčilo, že sa rozhodol študovať výtvarné umenie.

A vtedy v sebe objavil obrovský talent - vytváranie falzifikátov známych umelcov. Nechcel však ľudí podvádzať tak, ako boli podvedení jeho rodičia, a tak v roku 1984 prišiel s originálnym nápadom.

Nechal si patentovať certifikát na falzifikáty, čím ich legalizoval ako umelecké diela. Stal sa zakladateľom umeleckého smeru Legal Faux Art. „V certifikátoch bolo uvedené, že dielo nie je originál. Nikto predtým niečo také neurobil. Verejnosť, zberatelia i médiá sa išli zblázniť. Van Gogh, Monet či Picasso sa tak dostali z múzeí a galérií do domácností bežných ľudí. Páčili sa aj Sinatrovi, Schwarzeneggerovi či rodine Trumpovcov,“ pochválil sa umelec.

Osudové slová Sinatru

Zvrat v jeho umeleckom živote prinieslo osudové stretnutie s jeho idolom, legendárnym americkým hercom a spevákom Frankom Sinatrom. „V Monte Carle si odo mňa kúpil obraz - legálny falzifikát. Opýtal sa: ‚Prečo nezačneš tvoriť svoje vlastné diela? Prečo to neurobíš lepšie ako Andy Warhol? Môžeš byť ešte známejší ako on. Namaľuj Marylin Monroe.‘ Opýtal som sa ho: ‚Ako to môžem urobiť lepšie?‘ ‚Pridaj tam zlato,‘ odpovedal mi Frank,“ opísal umelec svoj kľúčový okamih. Odvtedy používa zmes rôznych techník.

Napríklad sériu Stradivari Rock tvoria husle z hudobnej akadémie Antonia Stradivariho v jeho rodnom meste Cremona. Zdobí ich drahokamami, 18-karátovým zlatom a striebrom. Cena jeho diel sa pohybuje od 2 000 až do 40 000 eur.

Jedinečné kúsky v Štrbskom Plese vystavuje už druhýkrát. Slovákov si veľmi obľúbil. „Pred ľuďmi neskrývam svoj temperament, tak vyjadrujem svoje pocity, rovnako aj vy,“ prezrádza.

Či si niekto zo Slovákov úž kúpil jeho obraz, sme sa nedozvedeli. Prezradil nám však jednu kurióznu príhodu zo svojej rodiny. „Aj môj strýko bol zberateľ obrazov. Vlastnil dielo známeho talianskeho maliara. Vybral som ho z rámu, vytvoril som falzifikát, vložil ho do späť rámu a originál som predal za 40-tisíc eur. Za tie peniaze som si kúpil svoj prvý Jaguár. Príbuzní doteraz neverili, že v ráme u strýka je len kópia,“ usmieva sa.

Najväčšie inšpirácie

* Claude Monet

* Vincent van Gogh

* Pablo Picasso