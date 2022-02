Prídu k nám vojaci NATO z Česka? Takto reaguje Slovensko na inváziu na Ukrajinu

Kroky Ruska vzbudzujú obavu aj na Slovensku. Prezidentka Zuzana Čaputová (48) otvorene skonštatovala, že Vladimir Putin (69) uprel právo Ukrajiny na vlastný štát. V utorok popoludní tak na popud premiéra Eduarda Hegera (45) zasadala Bezpečnostná rada štátu.

Na nej sa riešilo, ako sa Slovensko postaví k situácii u našich východných susedov. Očakáva sa totiž, že pri väčšej eskalácii konfliktu budeme v centre diania aj pre migračnú vlnu.

Premiér Eduard Heger povedal, že po anexii Krymu Rusko pokračuje v praktikách, ktoré nevedú ani k mieru, ani k prosperite. „Uznanie separatistických republík je len podpora násilia a nenávisti. Trpieť budú obyčajní ľudia. Som týmto krokom prezidenta Putina hlboko pobúrený,“ povedal Heger. Prezidentka Čaputová dodáva, že ide o akt vojenskej agresie a okupáciu.

„Tomuto vývoju Ukrajina nemala reálnu možnosť zabrániť. Musela by totiž navždy zotrvať v sfére vplyvu Ruska, ktoré však ústami prezidenta Putina právo na jej existenciu aj tak neuznáva. Sami by sme ako suverénny štát takýto krok nikdy nespravili a nemôže ho nikto očakávať, či požadovať od Ukrajiny,“ skonštatovala hlava štátu. Ocenila, že Ukrajina na masívny nárast ruskej vojenskej prítomnosti na jej hraniciach reagovala pokojne a diplomaticky.

„Mier považujeme za najvyššiu hodnotu, budeme sa oň usilovať a trvať na diplomatickom riešení situácie. Uznávame územnú celistvosť Ukrajiny a jej právo slobodne si vybrať, kam chce patriť. A budeme podporovať všetky kroky na pôde Európskej únie a Severoatlantickej aliancie vrátane potrebných sankcií,“ dodala Čaputová.

Česko je pripravené

Prezidentka sa chytá aj Putinových slov, ktorý požaduje, aby sa krajiny východnej a strednej Európy vrátili do bezpečnostnej garancie pred rok 1997. „Fakticky by tak Severoatlantická aliancia prestala garantovať aj našu bezpečnosť. Táto požiadavka prezidenta Putina je pre nás, a aj pre všetky ostatné krajiny východnej a strednej Európy, neakceptovateľná, pretože by sme sa vzdali časti svojej suverenity,“ prízvukuje Čaputová s tým, že Rusi sa snažia destabilizovať situáciu aj na Slovensku cez šírenie dezinformácií. „Zachovajme si v týchto chvíľach, prosím, chladnú hlavu a súdnosť,“ uzavrela.

Na Slovensku sa už niekoľko týždňov hovorí o tom, že by sem mohli prísť vojaci NATO, ktorí by pomáhali so zabezpečením východnej hranice s Ukrajinou. Česká ministerka obrany Jana Černochová povedala, že ich vojaci by mohli v rámci NATO pôsobiť práve na Slovensku. „Sú dva varianty. Jeden je Rumunsko, druhý Slovensko. Myslím si, že cítime, čo je nám geopoliticky bližšie. Je to možno trošku návod na to, akými myšlienkovými pochodmi sa uberajú naše cesty,“ povedala Černochová.

Maďarsko už nasadilo vojakov blízko hranice s Ukrajinou, čiastočne v rámci príprav na plnenie humanitárnych úloh. Nešpecifikovali, koľko vojakov plánujú k hranici poslať.