Slovenská republika dnes nie je bezprostredne vojensky ohrozená.

V prípade eskalácie bojov by to malo minimálne tie konzekvencie, že by obyvatelia Ukrajiny utekali pred vojnou. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová po utorkovom mimoriadnom rokovaní Bezpečnostnej rady SR v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Uznanie Luhanskej a Doneckej republiky Ruskom možno podľa jej slov označiť za okupáciu suverénnej krajiny.

Správu aktualizujeme