Zdrvená vdova po Dušanovi († 57), ktorého usmrtila šelma: Prečo nehľadajú medveďa, ktorý ho zabil?

Netušia, kde je! Vlani v júni sa stala v Liptovskej Lúžnej (okr. Ružomberok) obrovská tragédia. V lese nad obcou usmrtil medveď Dušana Mydliara († 57), ktorý tam bol na prechádzke. Nehybné a znetvorené telo muža našli pri potoku jeho bratia, ktorí ho išli hľadať, keď sa nevrátil domov.

Za posledných viac ako 100 rokov išlo o prvý dokázaný smrteľný útok našej najväčšej šelmy na človeka na Slovensku. Medveďa, ktorý útočil, sa však zatiaľ nepodarilo objaviť. Prečo?

Pre rodinu nebohého, po ktorom zostali manželka, dve dcéry a vnúčatá, je jeho smrť obrovskou ranou. Po pár mesiacoch od tragédie im štát vyplatil odškodné 22 700 eur, no táto suma je podľa nich, v porovnaní so životom človeka, zúfalo nízka.

„Dali by sme všetko za to, keby žil. Bol to veľmi šikovný majster a dobrý človek. Veľmi nám chýba a určite žiadne peniaze nám ho nenahradia. Tu vôbec nejde o peniaze, ale štát by mal prevziať zodpovednosť za konanie zvieraťa, ktoré chráni,“ povedala so slzami v očiach manželka Anna s tým, že podľa nej nemajú kompetentní snahu medveďa-zabijaka vypátrať, a preto sa môže tragédia zopakovať.

„K dispozícii mali trus toho medveďa aj DNA. Nechápeme ako, ale vraj sa to znehodnotilo,“ dodala skormútená žena, ktorá má stále odložené veci po milovanom manželovi, ktoré mal oblečené v ten tragický deň a v prípade záujmu ich môže odovzdať kompetentným úradom.

Jaroslav Slašťan zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého vyjadril v mene Štátnej ochrany prírody (ŠOP) ľútosť nad tragédiou. Dodáva, že v deň nálezu obete nikto ŠOP nekontaktoval a všetky počiatočné informácie mali len z médií.