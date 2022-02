Stál pri ňom anjel strážny: Jaroslav chcel zakúriť, prišla strašná rana! Pripútaný k lôžku smúti za domom

Druhýkrát sa narodil! Podtatranskou obcou Spišská Teplica v pondelok popoludní otriasol silný výbuch.

V jednom z domov podľa hasičov pravdepodobne explodoval nahromadený plyn z porušených gamatiek. Majiteľ domu Jaroslav (65) z jeho ruín vyšiel po vlastných nohách, no s popáleninami. Podľa jeho slov si chcel zakúriť, lebo mu bola zima. Krátko po tom, čo odišiel z miestnosti, nastala ohlušujúca rana. So zraneniami skončil v nemocnici.

Na dispečing záchrannej služby prišlo v pondelok o 15.10 hod. hlásenie o výbuchu a následnom požiari rodinného domu v obci Spišská Teplica. Keď na miesto prišli hasiči, videli v zdemolovanom dome muža, ako sa snaží uhasiť požiar. Márne.

„Je zázrak, že to prežil. Možno len vďaka tomu, že v momente výbuchu bol vo vedľajšej miestnosti,“ konštatoval záchranár Lukáš Jurina zo Záchrannej služby Košice. Dodal, že Jaroslav (65) bol stabilizovaný a komunikoval: „Mal ohorené vlasy, bradu, obočie a popálenú ústnu dutinu. Pacient bol prevezený do popradskej nemocnice na ďalšie vyšetrenia.“

Oheň mu vyšľahol do tváre

Dôchodca, ktorý je stále na nemocničnom lôžku, Novému Času prezradil, čo predchádzalo desivej explózii. „Popratal som predné izby, v ktorých niekedy býval brat. Chcel som tam zakúriť, lebo tam bola veľká zima. Gamatky však nefungovali, rok som ich nepoužíval. Tak som zakúril v kachliach, veď na dvore mám kopu dreva. A vtom prišla strašná rana,“ spomína. Keď sa trochu spamätal z výbuchu, videl, že v izbe horí.

„Začal som to hasiť, no keď som tam vylial vodu, vyšľahol obrovský oheň rovno mne do tváre,“ vraví o chvíľach hrôzy. V utorok sa už cítil o čosi lepšie, premýšľa však, čo bude po jeho prepustení. Dôchodca, ktorý je vyučeným tesárom, prezradil, že jeho rodina žije v Brne a dúfa v jej pomoc, aby si domček mohol opraviť.

Starosta Radoslav Šeliga bol v čase explózie neďaleko. „Okamžite som zorganizoval ľudí z nášho obecného podniku, aby dom zabezpečili proti zrúteniu. Ak by sa zrútil, poškodil by aj susedné domy,“ vraví s tým, že bola vyhlásená mimoriadna situácia:

My musíme teraz zabezpečiť techniku na jeho asanáciu, ale tak, aby sme nepoškodili susedné domy. Zatiaľ náklady budeme znášať my, ale budú sa musieť na tom podieľať aj jeho príbuzní.“ Neľahkú situáciu riešia aj susedia.

„Nám v dome popraskali sadrokartónové steny. Našťastie sú to len materiálne škody,“ hovorí sused Jozef (45). Zisťovateľ príčin vzniku požiarov v Poprade Jozef Fabian prezradil, že s veľkou pravdepodobnosťou jedna z príčin výbuchu a požiaru bola porucha plynového spotrebiča - tzv. gamatiek: „Odtiaľ dochádzalo k úniku plynu do izby, kde sa nahromadil, a vplyvom iniciátora, čo bol oheň v peci na tuhé palivo vo vedľajšej izbe, došlo k rýchlej exotermickej reakcii.“