Dovoz vakcín od spoločnosti Novavax sa oneskorí: Kedy dorazia na Slovensko?

Dovoz vakcín od spoločnosti Novavax, ktorý bol plánovaný na pondelok (21. 2.), sa oneskorí.

Podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR by mali vakcíny na Slovensko doraziť do konca týždňa. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. "Prvé dávky vakcíny mali byť podľa našich informácií expedované výrobcom v týchto dňoch s predpokladaným navezením do jednotlivých krajín vrátane Slovenska do konca týždňa," priblížila hovorkyňa. V prvom kvartáli by podľa jej slov malo na Slovensko doraziť prvých 93 000 dávok vakcíny.

Rezort zároveň priblížil, že po dovezení vakcín na Slovensko by sa malo s očkovaním začať maximálne do dvoch týždňov. "Plánuje sa distribúcia do všetkých centier, ktoré vakcinujú, zohľadní sa aj registrácia záujemcov v tom ktorom regióne," doplnila Eliášová. Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) aktuálne eviduje 1620 registrácií na očkovanie touto vakcínou. "Z toho 719 osôb má záujem o prvú dávku a 901 osôb o preočkovanie," spresnila hovorkyňa NCZI Alžbeta Sivá. Registrácia na očkovanie je spustená od utorka 15. februára.