SaS odsudzuje konanie Ruska: Putina označila za agresora

Strana SaS ostro odsudzuje konanie Ruska, ktoré uznalo separatistické regióny na východe Ukrajiny za nezávislé štáty a nariadilo ich vojenské obsadenie. Stanovisko strany TASR poskytol jej hovorca Ondrej Šprlák.

"Vladimir Putin je agresor a treba to jasne povedať. To, čo sa včera udialo na východe Ukrajiny, je absolútne neprijateľné a porušuje to medzinárodné právo. Slovensko musí vyslať jednoznačný signál, že stojí na strane nášho suseda," skonštatoval líder strany a minister hospodárstva Richard Sulík.

Podľa štátneho tajomníka rezortu diplomacie Martina Klusa (SaS) Rusko nekoná v záujme zachovania mieru, ale naopak. Deklaroval podporu územnej celistvosti a suverenity Ukrajiny. "Uznať nezávislé separatistické regióny a následne ich obsadiť vojensky je ďaleko za čiarou. Európska únia a NATO musia byť jednotní a rázni v snahe odkázať Rusku, že takéto konania nemôžeme v žiadnom prípade tolerovať," dodal Klus.

Ruská federácia uznala nezávislosť separatistických entít na východe Ukrajiny - tzv. Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky. Lídri Francúzska, Nemecka a Spojených štátov označili rozhodnutie ruského prezidentka Vladimira Putina za "jasné porušenie minských mierových dohôd" a avizujú, že to nezostane bez odpovede. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj považuje krok Kremľa za "porušenie suverenity a územnej celistvosti" Ukrajiny. Podobný názor má aj generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres.