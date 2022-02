Zomrela legenda modernej architektúry v Bratislave Ivan Matušík († 91): Na svoj Prior sa už pozerá z neba

Formoval verejný priestor! Stavby, ktoré naprojektoval Ivan Matušík († 91), predstavujú vrcholné diela slovenskej architektúry.

Vychádzal z tradícií funkcionalizmu, a napríklad za OD Prior v Bratislave získal v roku 1969 najvyššie odborné ocenenie - Cenu Dušana Jurkoviča. Obyvatelia hlavného mesta však poznajú aj ďalšie jeho diela. Okrem Novej tržnice či OD Slimák stojí aj za množstvom iných zaujímavých stavieb. Jeho prácu nevyzdvihujú len kolegovia, ale aj sociológovia či etnológovia.

Podľa etnologičky Kataríny Nádaskej sa Matušík svojimi stavbami radil k architektonickej moderne.Azda každý pozná Prior a susedný Hotel Kyjev. Tieto stavby aj dnes pútajú pozornosť. V čase, keď ich otvárali, patrili k top stavbám aj z architektonického hľadiska,“ prezradila.

„Podobne to bolo aj s Hotelom Kyjev. Išlo o výškovú budovu, bol to taký moderný mrakodrap umiestnený v centre mesta. Patril k stabilne najluxusnejším hotelom a držal si aj svoju vlastnú zahraničnú klientelu,“ opisuje Nádaská. Známa je aj budova Novej tržnice, ktorá je dodnes oceňovaná architektmi.

„Je v tvare futuristickej ponorky, veľmi dobre sú tam spracované teplovzdušné potrubia a klimatizácia, ktorá je vedená červenými rúrami. V súčasnosti sa tento objekt rekonštruuje a vracia sa do pôvodnej krásy, pretože časom bol zohyzdený rôznymi veľkoplošnými reklamami a obrazovkami. V podzemí sa nachádzalo viacero reštaurácií, ktoré teraz neplnia svoj účel, ale priestory tam stále sú,“ podotkla etnologička.

Pre každého Bratislavčana sú tieto stavby veľmi známe a sú symbolom moderny. „Bol to architekt, ktorý bol oceňovaný a získal viacero významných cien. Zapísal sa do dejín modernej slovenskej architektúry a verejnosť aj odborníci ho uznávali,“ uzavrela Nádaská. Medzi jeho posledné a najvýznamnejšie diela patrí futuristický rodinný dom Elipsion v Senci a víťazný návrh z verejnej anonymnej súťaže na bratislavské podhradie Vydrica.



Bol som jeho dvorný grafik

Ján Bahna (78), architekt

- Pomáhal som Ivanovi pri mnohých projektoch. Bol som jeho dvorný grafik, kreslil som preňho objekty z rôznych perspektív. Boli sme vtedy v 70. rokoch veľmi dobrá partia. Projektovali sme napríklad aj garáže na Kollárovom námestí, ktoré doteraz nie sú postavené. Keďže Ivan bol katolík, viackrát som stál po jeho boku, keď sa bolo treba postaviť komunistom.

Naposledy som bol uňho asi pred 6 rokmi. Všeobecne môžem povedať, že to bol skôr uzavretý človek, no ako kolegovia sme si boli veľmi blízki. Mám s ním mnohé príhody a pikošky, ktoré by vystačili aj na celú knihu.



