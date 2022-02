Veronika a František prišli o jediného synčeka Matiaska († 2): Začalo sa to chrípkou a skončilo sa smrťou anjelika

Mimoriadne smutné obdobie prežíva rodina z Čekoviec (okr. Krupina). Ich jediný synček Matiasko zomrel, keď mal ešte len dva rôčky.

Chlapček sa pritom Veronike (30) a Františkovi (30) narodil ako úplne zdravé dieťa. Keď mal mesiac, dostal chrípku a skončil v nemocnici. Po niekoľkých mesiacoch zistili, že Matiasko veľa spí a rapídne priberá. Od lekárov si vypočuli kruté diagnózy - atrofia mozočka a Leighov syndróm. Mesiace dúfali, že sa stane zázrak. Bohužiaľ, pred pár dňami Matiasko vydýchol naposledy...

Veronika (30) s partnerom Františkom (30) sa na svoje prvé bábätko nesmierne tešili. „Vedeli sme, že keď bude na svete, bude pre nás všetkým,“ začína rozprávať statočný otec, ktorému nikdy ani len nenapadlo, že prežije vlastné dieťa. „Matiasko sa narodil dvanásť dní po termíne. Ale všetko bolo v úplnom poriadku. Synček bol krásny a úplne zdravý. Zobrali sme si ho domov a tešili sa z nášho zázraku,“ vraví o okamihu, keď sa vypýtal na svet.

Keď mal Matiasko mesiac, dostal chrípku a respiračné ochorenie. „Musel do nemocnice a bol na JIS-ke. Tam mu lekári našli nespočetné množstvo ďalších diagnóz. Medzi nimi aj problém so srdiečkom a tak musel náš Matiasko brať lieky. Domov prišiel, až keď mal tri mesiace, a to sme si boli istí, že to bol jeho prvý a posledný pobyt v nemocnici. Opak bol však pravdou,“ plače František.

Ťažké diagnózy

Matiasko mal diagnostikovanú kardiomyopatiu, ale vďaka liekom sa jeho stav dal do poriadku. Žiaľ, len na pár mesiacov. Keď mal osem mesiacov, začali si rodičia všímať, že nechce piť ani papať, je unavený a nechcel nič robiť, len spinkať. Navyše, začal neprimerane priberať. Keď mal jeden rok, mal neuveriteľných 16 kíl. Rodičia vedeli, že to nie je v poriadku.