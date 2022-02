Štyri roky od vraždy Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27): Bolestné spomienky na popravené deti!

Okamih, ktorý im trhá srdce. Rodičia zavraždeného novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27) si ich pamiatku uctili najskôr v dome vo Veľkej Mači. Práve na mieste, kde došlo k brutálnej poprave, im venovali tichú spomienku spolu s prezidentkou Zuzanou Čaputovou (48).

Jozef Kuciak, Mária Kuciaková a Zlatica Kušnírová nevedeli v dome, ktorý si ich deti svojpomocne prerábali, zadržať slzy. Objekt, v ktorom ich vrah pripravil o život, o pár mesiacov zbúrajú a vyrastie tam pamätník. Jánovi a Martine symbolicky zapálili sviečku a doniesli veniec. Podľa prezidentky aj v týchto dňoch na Slovensku prežívame zvýšenú vlnu nenávisti, hnevu a verbálnych útokov.

„Aj v prípade Jána a Martiny fyzickému útoku predchádzali vyhrážky. Musíme to zastaviť skôr, ako bude neskoro, inak by bol odkaz Jána a Martiny zbytočný,“ skonštatovala Čaputová. Rodičia sa neskôr presunuli do Bratislavy, kde sa zúčastnili na slávnostnom odhalení umeleckého diela, ktoré má pripomínať ich pamiatku. Matka zosnulej prirovnáva dielo k puknutému srdcu, ktoré ľudia môžu poznať z náhrobných kameňov.

Vraj jej trhlina bude pripomínať fakt, že sa kvôli smrti nemohli spojiť ich srdcia. Zdrvení rodičia sa poďakovali každému, kto bojuje za spravodlivosť na Slovensku. „Chvíľami si uvedomujem, že to bolo strašne dávno a vzápätí, že to bolo včera. Nič sa nezmenilo. Bolí to stále rovnako. O nič menej,“ komentuje Zlatica. Kušnírová si nie je istá tým, že Slovensko čaká svetlá budúcnosť. „Je to 50 na 50. Myslím si, že časť spoločnosti je citlivá na spravodlivosť,“ dodala.