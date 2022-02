Vodiči, pozor! Autá od marca nemôžu stáť mimo vyhradených miest: Pokuty za parkovanie na chodníkoch?!

Prichádza zlom. Slováci sú už dlhé roky zvyknutí odstavovať svoje autá na chodníkoch pri nemocniciach, školách či bytovkách. Tomu však od 1. marca odzvoní, keďže podľa poslednej právnej úpravy, ktorá prešla parlamentom, je to zakázané.

Zákon síce pripúšťa výnimky, mestá a obce by však mali tieto parkovacie miesta na chodníkoch vyznačiť dopravným značením. Tie už týždne vopred bili na poplach, že to spraviť nestihnú, a tak oficiálne zaniknú tisícky miest, kde doteraz autá stáli. Poslanci totiž „zabudli“ prijať prechodné obdobie, keď by to fungovalo po starom.

V parlamente síce leží zákon, ktorý hovorí o tom, že až do marca 2024 sa na súčasnom stave ohľadom parkovania nič nemení, ale ten do začiatku platnosti pôvodného zákona poslanci nestihnú prijať. Na chodníku tak nebude od 1. marca naďalej možné parkovať aj bez vyznačenia, ak zostane jeden a pol metra pre chodcov. Čas získaný v rámci prechodného obdobia mali samosprávy využiť práve na vyriešenie nedostatku parkovacích miest.

„Máme v parlamente novelu zákona, ktorá to má zmeniť, buď odložiť, alebo trošku inak upraviť pravidlá, ale nestíha sa to od 1. marca, takže minimálne jeden mesiac bude zakázané parkovanie na chodníkoch. Ja osobne dúfam, a tak som aj počul, že sa samosprávy rozprávali s mestskou políciou a policajti by mali byť ten mesiac zhovievaví. Mali by využívať skôr dohovor ako pokuty,“ vraví poslanec SaS Peter Cmorej.

Poslanci si trúfajú schváliť zákon o prechodnom období na marcovej schôdzi. „Tipujem, že od 1. apríla by to už mohlo byť upravené iným spôsobom ,a akým, to sa ešte musíme dohodnúť v Národnej rade,“ povedal poslanec, ktorý priznáva, že v exponovaných lokalitách spôsobí nová úprava parkovací kolaps.