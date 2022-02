Záhradkárovi Jozefovi v kvetinovom raji práve kvitnú tulipány: V Úľanoch nad Žitavou máme malé Holandsko

Krása, ktorá vyráža dych! Kvety, ktoré pestuje Jozef Teplan (48) v obci Úľany nad Žitavou (okr. Nové Zámky), sú doslova čarovné.

Okrem tulipánov, ktoré práve kvitnú, pestuje až 100 druhov počas celého roka. Na ostrovček raja uprostred obce pritom nikdy nepoužil žiadnu chémiu. S úsmevom tvrdí, že kvety jeho obrovskú snahu asi cítia. Chcel byť architektom, našťastie si to rozmyslel a prednosť dostala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Jozefovi Teplanovi (48) učarovalo záhradníctvo a krása ukrytá v kvetoch. „Vždy som mal zmysel pre eleganciu a obe ju v sebe majú. Nakoniec zvíťazilo záhradníctvo a vytváram to tu už od roku 1994,“ ukazuje svoje kráľovstvo Jozef. Po kvetoch, ktoré vyrastú pod jeho rukami, je obrovský dopyt. „Nie je to veľké, nevedeli by sme uspokojiť ten dopyt, ktorý je na trhu. Nemá kto robiť,“ priznáva s úsmevom.

Takmer celý rok sa venuje kvetom, ktoré postupne kvitnú, pričom pestuje až 100 druhov. Momentálne sú to tulipány, ktoré sa pestujú v debničkách. „Nikdy nepoužívam chémiu, všetko je úplne bio, nemám žiadny odpad a všetko sa recykluje. Ani neoriem pôdu, všetko sa vráti do zeme. Mám tu kačky, ktoré žerú slimáky, sliepky kvôli trusu a mačka chytá myši,“ prezrádza ďalšie z tajomstiev svojho kráľovstva. „Robím to so srdcom a s láskou a tie kvety to asi cítia,“ dodáva s tým, že človek túto prácu musí robiť s maximálnou láskou.