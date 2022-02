Divadelníci majú hlavu v smútku: Pandémia má dramatický dopad i na kultúru

Počas pandemických rokov 2020 a 2021 mohli slovenské divadlá pracovať v plnej prevádzke len 25 percent z celého času. Tretinu spomínaného obdobia museli fungovať s obmedzeniami, vyše 40 percent času ich činnosť úplne zastavil zákaz hromadných podujatí.

Informovali o tom zástupcovia Asociácie slovenských divadiel a orchestrov (ASDO), ktorí sa spolu so zástupcami rezortov, samospráv i ďalších kultúrnych inštitúcií na spoločnom piatkovom (18. 2.) stretnutí venovali zásahu protipandemických opatrení i opätovnému znovuobnoveniu činnosti po uvoľnení režimu.

Divadelná asociácia pri bilancii predchádzajúceho obdobia rekapitulovala i ekonomické straty, spôsobené reštrikciami. "Z údajov ASDO vyplýva, že kým v roku 2019 predstavovali tržby zo vstupného viac ako deväť miliónov eur, v roku 2020 to boli len necelé tri milióny a v roku 2021 to bolo menej ako dva milióny eur, konkrétne 1.944.344 eur," tlmočili údaje predstavitelia Slovenského národného divadla (SND), z podnetu ktorého sa stretnutie uskutočnilo.

Generálny riaditeľ národného divadla Matej Drlička je presvedčený, že podobné stretnutia je potrebné organizovať na pravidelnej báze. "Divadlá a orchestre po celom Slovensku čelia podobným výzvam a problémom. Spoločne sa môžeme inšpirovať pri ich riešení a podeliť sa o fungujúce nápady a stratégie," zdôraznil Drlička.

Platí to aj v prípade očakávaní nadchádzajúceho obdobia, počas ktorého by sa pri uvoľnení opatrení mala reštartovať kultúra. Na zasadnutí preto opakovane niekoľkokrát zaznelo, že najväčšia výzva, ktorá divadlá a orchestre v najbližšom období čaká, je dostať divákov späť do svojich sál. "Podpora projektov zameraných na zvyšovanie návštevnosti bude i prioritou Fondu na podporu umenia," pripomenul v tejto súvislosti riaditeľ verejnoprávneho podporného fondu Jozef Kovalčík.

Budúce stretnutia ASDO s dôležitými aktérmi pri organizovaní kultúrneho života by mali byť platformou pre diskusiu o ďalších aktuálnych výzvach a problémoch. "Verím, že na rad prídu aj dôležité témy, ktoré sa budú týkať divadelného zákona či sponzoringu v kultúre,“ naznačil predseda ASDO a riaditeľ Divadla Andreja Bagara v Nitre Jaroslav Dóczy, ktorý verí, že sa ASDO stane dôležitou súčasťou komunikácie smerom k štátu a samosprávam.