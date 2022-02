Štyri roky od popravy Jána († 27) a Martiny († 27): Modlitba rodičov na mieste vraždy!

Stále nevieme mená objednávateľov. Presne pred štyrmi rokmi vo večerných hodinách došlo k dvojnásobnej vražde, ktorá otriasla Slovenskom.

Už o týždeň začína proces s objednávateľmi, ktorí by si tak mali vypočuť definitívny verdikt. Mama popravenej archeologičky Zlatica Kušnírová bude dnešný deň tráviť spomienkami na mladý pár.

„Ideme ráno po veniec, ktorý sme objednali, potom ideme do Mače a do Bratislavy, kde je odhalenie pietneho miesta. Chystáme sa do domu, pôjdeme sa tam pomodliť, otvoríme dom, dáme tam veniec, zapálime sviečky,“ hovorí Zlatica. Tá sa v súčasnosti venuje starostlivosti o deti z detského domova, keďže je tzv. profesionálny rodič. „Je to dobré, lebo sa človek nemusí toľko trápiť so svojím problémom,“ dodala.

Na budúci týždeň sa chystá na znovu otvorený proces s Mariánom Kočnerom a Alenou Zsuzsovou, ktorí už boli raz na Špecializovanom trestnom súde zbavení viny, ale Najvyšší súd verdikt napokon zvrátil. Kritizoval, že prvostupňový súd nevzal do úvahy všetky potrebné dôkazy a hodnotil ich izolovane bez kontextu s inými dôkazmi, „čo vyústilo do nesprávneho výsledku“.