Vládu za kroky proti zdražovaniu kritizuje drvivá väčšina Slovákov: Akú pomoc chystajú?!

Nelichotivé vysvedčenie pre vládu!

Prieskum agentúry AKO v prvej polovici februára zisťoval, ako ľudia vnímajú kroky vlády ohľadom rekordného zdražovania a vysokej inflácie 8,4 %. Výsledky ukazujú, že Slováci v drvivej väčšine považujú snahu koalície za nedostatočnú. To, že kompetentní ministri niečo robia, si myslia najmä voliči OĽaNO, ale priaznivci opozície ani ostatných vládnych strán nie sú s ich výkonom v tejto oblasti vôbec spokojní.

Z prieskumu vyplýva, že 49,9 % ľudí si myslí, že vláda „robí úplný nedostatok krokov na zmiernenie zdražovania “a 34 % hovorí, že vláda „robí pomerne málo krokov na zmiernenie zdražovania“. Celkovo je tak nespokojných takmer 84 % obyvateľstva, naopak, vládu by za schopnosť zmierňovať vplyv zdražovania na peňaženky pochválilo len 10,1 % ľudí. Riaditeľ agentúry AKO Václav Hřích vysvetľuje, že otázka nesmerovala primárne na to, či Slováci a Slovenky cítia zvyšovanie cien, ale na to, či ľudia dôverujú vláde, že hľadá nejaké riešenia.

„Výsledok je relatívne veľká nedôvera, lebo len desatina ľudí si myslí, že vláda nejakým spôsobom bojuje proti zdražovaniu a, naopak, 84 % hovorí, že by mala byť aktívnejšia. My síce už vidíme, že nejaké kroky ministri robia - to, či sú správne, musia posúdiť ekonómovia -, ale vláda to vôbec nevie zrozumiteľne predostrieť. Je to aj o tom marketingu a vedieť ľuďom povedať - pozrite sa, situácia je takáto a toto robíme, aby sme pomohli. Obyvatelia však majú pocit, že sa nedeje nič alebo veľmi málo,“ uvádza Hřích.