Obrovské nešťastie v Hronovciach: Otec malej dcérky Patrik († 41) uhorel v aute po náraze do stromu!

Pohltili ho plamene...

V sobotu ráno sa v Hronovciach (okr. Levice) odohral tragický scenár ako zo zlého filmu. Patrik († 41) zišiel z cesty a narazil do stromu. Auto sa po zrážke vznietilo a otcovi malej dcérky už nebolo pomoci. „Krátko po pol štvrtej ráno vyslali operačné strediská záchranných zložiek svoje tímy do Hronoviec v Levickom okrese. Vodič Škody Roomster tam zišiel z cesty a narazil do stromu. Auto sa po zrážke vznietilo a na sedadle spolujazdca našli záchranári len zhorené telo vodiča,“ informuje polícia na sociálnej sieti.

„Okolnosti, mieru zavinenia a presnú príčinu tohto nešťastia vyšetrujeme ako prečin usmrtenia,“ dodávajú muži zákona. Podľa informácií Nového Času zišiel Patrik († 41) veľkou rýchlosťou do priekopy v smere jazdy a nabúral do stromu. Po zrážke začalo auto horieť. Otec rodiny sa z horiaceho kolosu nevedel dostať.





Pohľad, ktorý sa naskytol na zhorený vrak a to, čo v ňom ostalo, zamával aj ostrieľanými záchranármi. Malá dcérka sa už ocka doma nedočká. Ľudia, ktorí Patrika poznali, sú v obrovskom šoku. „Nemôžem tomu uveriť, doma má ženu a malú dcérku, len pred pár rokmi sa zobrali,“ nešťastne krúti hlavou kamarát.