Nezamestnaný strojár Marián je hviezdou slovenských hôr: Tento bača v zime pasie turistov!

Turisti ho zbožňujú. Marián Franek (61) z Pravenca (okr. Prievidza) sa túla po skalnatých chodníčkoch v oblečení baču.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Všetci, ktorí ho stretnú, sa s ním chcú odfotiť. Kožuch si urobil sám a tvrdí, že mu v ňom nikdy nie je zima.Kto s ním nemá fotku, akoby na horách ani nebol! Sociálne siete sú zaplavené snímkami turistov s mužom oblečeným v bačovskom odeve.

Fotia sa s ním v každom ročnom období, najviac v zime. Záhadný maskot našich hôr je nezamestnaný strojár Marián z Pravenca. „Páčilo sa mi to, a tak som si to vyrobil. Vyšiel som s tým do hôr a ľuďom sa to tiež páči,“ prezradil so smiechom. Živo si spomína na začiatok svojho bačovského zrodu. „Bolo to 11. decembra 2018 v Tatrách. Kožuch dobre zahreje, neničí sa. Keď je mi zima, ruky si schovám do vesty, a keď je veľká zima, tak ich pritiahnem,“ priblížil. Kožušiny si kúpil a zhotovil podľa vesty, ktorú mala jeho mama.





„K tomu nesmie chýbať vyšívaná košeľa, lajblík, opasok, čižmy, klobúk a kapsa,“ vysvetlil. V tých čižmách ho vraj ešte neoziabalo. Miesto, kam sa vyberie, si dopredu naplánuje, alebo niekam len tak vylezie. „V zime rozhoduje aj to, kde je sneh, čím je ho viac, tým lepšie. V lete si natiahnem len krpce a vystrapkané nohavice a už aj idem,“ doplnil s úsmevom. V bačovskom prechodil Tatry, Slovenský raj, Malú i Veľkú Fatru, Strážovské vrchy aj Moravsko-sliezske Beskydy.

„Keď mám chuť, jednoducho sa oblečiem a idem.“ Turisti vraj naňho reagujú rôzne. „Od nadšenej radosti s výskotom až po tuhú nevšímavosť. Ale mne to neprekáža. Väčšina je tých, ktorí sa tešia,“ uzavrel Marián, ktorý keď nie je na horách, tak stále niečo majstruje z kože i z dreva.