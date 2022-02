Dušana († 57) zabil zúrivý medveď, jeho rodina dostala odškodné: Je to hanba a výsmech!

Považujú to za výsmech! Vlani v polovici júna sa stala v Liptovskej Lúžnej (okr. Ružomberok) obrovská tragédia.

V lese nad obcou usmrtil medveď otca rodiny Dušana Mydliara († 57). Nehybné telo muža našli jeho bratia, ktorí ho išli hľadať, keď sa nevrátil domov. Išlo u nás o prvý dokázaný smrteľný útok medveďa na človeka za posledných viac ako 100 rokov. Odškodné, ktoré rodina dostala, je však podľa slov manželky žalostne malé.

Miesto, kde sa tragický incident odohral, poznal Dušan († 57) ako vlastnú dlaň. Medveď ho nezasiahol iba jednou ranou. Pohadzoval si ho, kým ho nezabil. Pre rodinu je to obrovská rana. Pár mesiacov po tragédii jej štát vyplatil odškodné 22 700 eur, no táto suma je podľa nich, v porovnaní so životom človeka, žalostne nízka a doslova výsmech.

„Dali by sme všetko za to, keby žil. Bol to veľmi šikovný majster a dobrý človek. Veľmi nám chýba a ja mám odvtedy zdravotné problémy. Žiadne peniaze nám ho nenahradia, vlastne vôbec nejde o peniaze, ale štát by mal prevziať zodpovednosť za konanie zvieraťa, ktoré chráni. Mám pocit, že medveď je pre niekoho viac ako človek,“ povedala so slzami v očiach manželka Anna.





„Je to hanba. Navyše, medvede sa stále potulujú okolo obce a nikto to nerieši. Nevidíme snahu nájsť medveďa, ktorý mi zabil manžela. Veď tragédia sa môže zopakovať,“ dodala nešťastná žena s tým, že nikto ich z ministerstva životného prostredia nekontaktoval, neprejavil sústrasť listom, telefonicky ani osobne.