Sudkyňa Kosová sa voči Kolíkovej tvrdeniam rázne ohradila: Prestaň klamať verejnosť a poslancov!

Bývalá členka Súdnej rady SR a sudkyňa Marcela Kosová vyzýva ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú, aby v súvislosti s jej osobou neklamala verejnosť a poslancov parlamentu.

"Opakovane v médiách aj na pôde parlamentu uviedla, že aj ja tvrdím, že sudcov je dosť, respektíve som mala povedať, že je predpoklad, že ich nebude treba viac. Nikdy som nič také nepovedala, ani osobne pani ministerke, ani verejne," zdôraznila Kosová pre TASR.

Sudkyňa bratislavského krajského súdu tvrdí, že v januári 2021 apelovala, aby ministerka pred vytvorením súdnej mapy dokončila projekt Váženia prípadov. "Bez tohto projektu nevieme určiť, či je sudcov málo, veľa alebo dosť. Nevieme, či potrebujeme prijímať nových sudcov a koľko, alebo bude stačiť prijať podstatne väčšie množstvo pomocného odborného aparátu, ktorý odbremení sudcov od administratívnej práce, čím sa zrýchli a zefektívni justícia," podotkla Kosová.





Šéfka rezortu spravodlivosti Kolíková v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike uviedla, že počet sudcov na súdoch je dostatočný a vzhľadom na znižujúci sa počet vecí prichádzajúcich na súdy je predpoklad, že ich bude treba menej. "A nakoniec, to som nepovedala ja, povedala to bývalá členka Súdnej rady, ktorá nie je úplne totožná s mojimi názormi a nedá sa povedať, že by mala potrebu mi drukovať," vyhlásila ministerka v televíznej diskusii.