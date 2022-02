Sulík priznal farbu: Vláda v utajení schválila kroky na ochranu východnej hranice

Vláda schválila v utajenom režime kroky na ochranu východnej hranice Slovenska v prípade konfliktu na Ukrajine.

Povedal to minister hospodárstva Richard Sulík v relácii Na telo s Michalom Kovačičom na televízii Markíza. Zároveň pripustil, že v prípade potreby by na Slovensko mohli dôjsť vojaci NATO. „To by sme mali chcieť. My sme práve preto členom NATO, aby bola tá spoločná ochrana,“ dodal Sulík.

Predseda strany Hlas - sociálna demokracia Peter Pellegrini považuje rozmiestňovanie vojsk NATO v niektorých krajinách východného krídla aliancie za zbytočne provokujúce. „Momentálne nevidím dôvod, aby za tejto situácie bolo potrebné nejakým spôsobom zosilňovať nejakým spôsobom prítomnosť vojsk NATO na území Slovenskej republiky, lebo momentálne nehrozí útok na Slovenskú republiku,“ uzavrel Pellegrini.