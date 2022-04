Šéf lesov a poľovníci o zvláštnom dianí v našej prírode: Prečo zver uteká z lesov do miest?

Je zver na Slovensku premnožená, keď sa z našich lesov sťahuje do osídlených miest?

Ľudia so zatajeným dychom sledujú zábery, na ktoré neboli v minulosti zvyknutí. Pýtajú sa, čo sa deje. Či je to v poriadku, alebo hrozí nešťastie – nielen z pohľadu ľudí, ale aj samotných zvierat, ktoré pobehujú pomedzi električky či vchádzajú do ľudských príbytkov.

Sú na vine ubúdajúce plochy divoko rastúcej zelene, o čom sa sporia lesníci s ochranármi? Odpovede sme hľadali v rozhovore s generálnym riaditeľom štátnych lesov Tiborom Kőszeghym (58). Podľa vlastných slov sa v prírode cíti ako doma a najradšej sa ňou prechádza bez pušky na pleci.

Predstavujú diviaky alebo raticová zver pobehujúca po meste či lyžiarskom stredisku riziko?

Divožijúca zver je omnoho plachejšia ako človek. Väčšinou sa zviera stretnutiu vyhne skôr, ako si jeho prítomnosť uvedomíme. Kontakt sa stáva nebezpečným v prípadoch, keď zviera nemá možnosť úniku a z pudu sebazáchovy je nútené voliť útok. Príčinou tohto správania zvierat je ich premnoženie. Na jednej strane sa zmenšuje plocha a zvyšuje sa prítomnosť človeka v území, ktoré bolo predtým ich prirodzeným prostredím. Na druhej rastie početnosť zveri vplyvom úživnosti či efektívnou ochranou. Je to obrovský problém, na pôde Európskej komisie vznikajú aj extrémne nápady, že treba sterilizovať samčie jedince.

Pribúdajú prípady kontaktu zvierat s človekom?

Viem o takých. Každé zviera má totiž zónu, keď nevolí útek, ale útok. Náhodné stretnutia turistu so zverou sa končia zle vtedy, keď je nevzdelaný, netolerantný a svojím správaním vytvorí u zvieraťa obavu o život. Diviačica má v kroví ukryté mladé a turista nevie, čo robiť, tak povie: ,Jééééj.‘ Myslí si, že je krotká, ale nie je to tak. Keď zafuní, je to znamenie, že sa chystá na útok. Vtedy sa treba otočiť čelom vzad a odísť.

Vy ste mali „šťastie“ na stretnutie tohto druhu?

Raz som na poľovačke asi na desať krokov od seba stretol diviačicu. Dala mi funením jasne najavo, aby som odišiel. Poslúchol som, no nebolo mi všetko jedno. Mám príhodu aj s medveďmi. Keď sme mali ešte malé deti, boli sme ako rodinka pri priehrade Ružín na prechádzke. Najprv som videl len obrovské lajná. Spozornel som a prišli sme na lúku, kde bolo veľké malinčie, cez ktoré nebolo vidieť. Zmenil sa vietor a zacítil som pach zvieraťa. To bolo znamenie, že každý do ruky paličku, spievať pioniersku pesničku a rýchlo odtiaľ preč.

Ste poľovník. Fotku vašej trofeje v čase nástupu do funkcie riešili médiá. Prečo ste možnosť uloviť trofejného jeleňa z Poľany prijali?

Pojem trofejný jeleň je veľmi laický a amatérsky. Každý jeleň samčieho pohlavia je trofejný. Poľovníkom som už 30 rokov. Jelenia ruja je pre poľovníka najväčším sviatkom. Zažiť ju a užiť si ju, neznamená výlučne len loviť. Je to zážitok aj bez výstrelu. Aj dnes som presvedčený, že som urobil dobrú službu lesu. Odlovil som jeleňa, ktorý geneticky nepatrí na Poľanu a už vôbec do ďalšieho rozmnožovania. Každý dobrý hospodár by sa mal zachovať rovnako. To je záslužná, nie trestuhodná činnosť. Že to naša verejnosť tak nevníma, to ja zmeniť nedokážem.

Nahrádza poľovník v prírode predátory pri funkcii prirodzenej rovnováhy a zdravého vývoja populácie?

Určite nenahrádza, ale je súčasťou. Preto sú zakotvené pravidlá pre poľovníctvo. Robíme sčítanie zveri, vieme, ako sa rozmnožuje, aké budú prírastky. Podľa toho sa volí plán lovu.

V poslednom čase sa zvyšuje snaha ochrany území v blízkosti miest

Z niektorých moderných medializovaných postojov to vyznieva tak, že pri rastúcom záujme o rekreáciu treba lesy chrániť pred lesníkmi. Bohužiaľ, lesy sa devastujú práve rozmachom turizmu. Typický príklad je bratislavský Sandberg. Dnes nie je už takmer žiadny. Tým, že tam chodia ľudia, sa pieskovec rozpadáva, drobí a onedlho zanikne úplne.

Prečo stúpa návštevnosť prímestských lesov?

Covid vyhnal ľudí do prírody, lebo doma nedokázali vydržať. Tam sa ukázala masovosť a tlak verejnosti na lesy. Prichádza potom k nedorozumeniam. Našu vlastnú cestu sme nedávno uzavreli z dôvodu regulárnej ťažobnej činnosti, oznámili sme to na všetkých priľahlých obecných úradoch a napriek tomu nás nespokojný bežkár udal. Lesníci na Devínskej kobyle boli inzultovaní ochranármi, že tam nemajú čo robiť. To naozaj budú turisti z lesa vyhadzovať lesníka, ktorý si robí svoju prácu?

Možno u nás ešte hovoriť o nejakej skutočnej, nedotknutej divočine?

V novembri 2021 vláda schválila nariadenie, ktorým vyhlásila prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska, pričom všetky pozemky v nej sú v správe štátneho podniku Lesy SR. Ide o 76 lokalít s rozlohou takmer 6 500 ha. Najväčšia výmera vyhlásených pralesov je v rámci nášho OZ Tatry s plochou viac ako 1 800 hektárov. Nasledujú OZ Poľana (1 107 ha) a OZ Horehronie(1 072 ha). Predpokladaná výška ročnej finančnej náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania podniku Lesy SR je na úrovni 535-tisíc eur pre celé územie prírodnej rezervácie.

Ohlas vzbudzujú zábery odlesnených svahov. Drancujú sa naše lesy?

Určite nie. Takéto tvrdenia hraničia so skutkovou podstatou trestného činu šírenia poplašnej správy. V našich lesoch sa odborne hospodári, sú presne definované a spísané pravidlá záväzné pre všetky subjekty hospodáriace v lese. Pri ich schvaľovaní spolupracovala aj štátna ochrana prírody. Ak niekto poruší pravidlá, treba to riešiť individuálne. Presne tak isto, ako keď niekto nerešpektuje dopravné predpisy. Trestá sa jednotlivec a neuzavrie sa celá cesta.

Prebieha preto vojna medzi lesníkmi a ochranármi?

Na vojnu treba dvoch. Možno cítim isté pnutie, ale určite nie zo strany lesníkov. Tí sú skôr v defenzívnom postoji. Ochranár nie je nepriateľom lesníka a nemalo by to byť ani opačne.

Vzniká z tohto dôvodu aj politické pnutie a tlaky na ľudí vo vedení lesov?

Les by nemal byť námestím pre turistov ani ringom politikov. Urobili sme zmeny, reorganizáciu podniku. Roky na to nebola odvaha, lebo sa báli toho, čomu práve teraz čelíme my. Stúpili sme na otlak. Začalo sa výrazne šetriť. Zaplátali sme diery, kde sa kradlo drevo. Preto odrážame útoky zo strany tých, ktorí na tom niečo stratili. Ale vyhral podnik, Slovensko každý rok ušetrí milióny eur, ktoré sa vrátia do lesa.

Bol práve ten tlak dôvod, prečo ste ponúkli k dispozícii miesto generálneho riaditeľa podniku Lesy SR?

Dve nepodstatné témy dokázali vykresať mediálny tlak. V takejto atmosfére sa nedá pracovať ani fungovať.

Je už o vašom osude rozhodnuté?

Vymenovanie môjho nástupcu je otázka hodín. Verím, že bude mať viac pokoja na prácu.

Viete, koho si vybral minister Vlčan?

Neprináleží mi prezrádzať meno ani hodnotiť, či to bol výber ministra.

Kde v takej atmosfére nájsť rovnováhu medzi lesmi ako miestom rekreácie a ich hospodárskym využitím?

Položme si otázku: pred kým chceme chrániť lesy na Slovensku? Pred bezzásahovou filozofiou? A teda ideme do rizika, že budeme z roka na rok čeliť smrteľným úrazom v podobe napríklad odtrhnutého konára či vyvráteného stromu? Na vyriešenie tohto problému treba nájsť súbor účinných opatrení a uvedomelosť. Rakúske štátne lesy majú pri rovnakom obrate 40-percentný podiel z turizmu. Máme čo zlepšovať, ale je to obrovská téma, ktorú treba rozlúsknuť.

Ak by sa ťažba úplne zakázala v záujme ochrany lesov, koľko ľudí by stratilo živobytie?

Na odpoveď chýba komplexná analýza dopadov z dielne ministerstva životného prostredia ako navrhovateľa. Isté je, že v niektorých regiónoch by zákaz ťažby spôsobil obrovskú nezamestnanosť a sociálne problémy. Na to musí mať štát pripravené kompenzácie.

V akom stave sú teda slovenské lesy v porovnaní s minulosťou?

Z roka na rok lepšie. Máme nárast zalesneného územia na dnešných asi 42 percent. A to vďaka práci lesníkov. Venujeme sa pestovnej činnosti, do ktorej Lesy SR minulý rok investovali 13 miliónov. Pomáhame aj s odstraňovaním následkov kalamít. Za posledné tri roky tvorila táto práca v priemere 45 percent všetkých ťažbárskych výkonov, čo znamená v nákladoch 22,5 milióna eur ročne.

Diviaky v mestách: Zver nachádza pokoj pred návštevníkmi či šelmami

Diviaky pobehujúce po hlavnom meste komentovala aj Slovenská poľovnícka komora. „V blízkosti obcí alebo priamo v nich zver nachádza pokoj pred tlakom návštevníkov lesa či šeliem,“ vysvetlil hovorca komory Alojz Kaššák. Lesy sú podľa neho využívané verejnosťou pre šport, rekreáciu či zber lesných plodov. Zver je vyrušovaná a intenzívnejšie migruje do zastavaných území.

„Možnosť výkonu bezpečného lovu a redukcie počtu premnožených diviakov a tiež inej raticovej zveri pre udržovanie normovaných stavov zveri v takých intenzívne ľuďmi využívaných lesoch, je len minimálna!“ upozorňuje. Schválením novej prírodnej rezervácie Vydrica bolo vytvorené v Mestských lesoch Bratislavy asi 500-hektárové územie so zákazom výkonu lesníctva a poľovníctva.

„Vzniká smutný precedens, keďže podľa zákona o ochrane prírody a krajiny nie je povolený pohyb mimo ciest a chodníkov v žiadnom chránenom území u nás. V súčasnosti navyše presadzujú mimovládne organizácie vyhlásenie až 10 % územia Slovenska ako bezzásahu, teda bez možnosti poľovania,“ upozorňujú poľovníci na riziko prehlbovania problému.