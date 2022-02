Názory politikov na odvolávanie Žilinku sa rozchádzajú: Je jeho zotrvanie vo funkcii ohrozením?

Koaličné SaS, Za ľudí a OĽANO nie sú spokojné s prácou generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Za ľudí volá po zmene zákona aj v súvislosti s jeho odvolaním, SaS je pripravená diskutovať a prísť s návrhmi. OĽANO žiada plnenie jeho sľubov.

Strany v súvislosti s jeho prípadným odvolaním poukazujú na platnú legislatívu i na kompetencie prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Sme rodina je s prácou šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR spokojné, na jeho výmenu dôvod nevidí.

Predseda ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR Milan Vetrák (OĽANO) poznamenal, že odvolávanie Žilinku nie je na programe dňa a nie je jednoduché. "Ak by v koalícii nebola Sme rodina, bolo by to možné aj zmenou obyčajného zákona, inak len na základe výsledku disciplinárneho konania. Podnet na začatie disciplinárneho konania môže podať prezidentka SR alebo tri pätiny poslancov parlamentu, takže poslanecké podanie takéhoto návrhu nie je v súčasnosti reálne," ozrejmil.

OĽANO považuje za dôležitejšie, aby GP SR začala plniť prísľuby Žilinku poslancom pri jeho zvolení. Vetrák hovorí aj o jeho nadpráci "osobitne vo veciach, ktoré súvisia s bojom proti korupcii, kde sa očakáva podpora práce špeciálnej prokuratúry". Ak sa prístup a výsledky prokuratúry nezmenia, podľa Vetráka pravdepodobne zosilnie presvedčenie poslancov o nevyhnutnej výmene jej vedenia napriek nesúhlasu koaličného partnera. Na spokojnosť so Žilinkom sa podľa neho možno pýtať i prezidentky, ktorá ho menovala a môže ho odvolať.

Strana Za ľudí vníma odvolávanie šéfa GP ako zložitý proces, ktorý by okrem širokej podpory poslancov vyžadoval aj splnenie zákonných podmienok. "V kontexte nedávnych excesov generálneho prokurátora by skôr prichádzalo do úvahy iniciovanie disciplinárneho stíhania, čo má však v rukách hlavne pani prezidentka," poznamenala. Zotrvanie Žilinku vo funkcii pokladá za ohrozenie demokratického a právneho štátu. Podľa strany nie je na čo čakať, pretože Žilinka sa spreneveril funkcii, pošliapal pamiatku obetí zločineckého režimu a v boji proti mafii sú jeho kroky sporné až škodlivé.

Systémové riešenie vidí v komplexnej reforme súčasného "sovietskeho modelu prokuratúry", aby systém protiváh spĺňal štandardy demokratického a právneho štátu. Strana pripomína, že za oblasť je zodpovedný rezort spravodlivosti, od ktorého očakáva čo najskoršie predloženie návrhu.

Alojz Baránik (SaS) podotkol, že SaS je za zvýšenie vyvodzovania zodpovednosti všetkých politických nominantov. Zmena podmienok odvolávania šéfa GP je podľa jeho slov však otázkou dohody koalície. "Osobne a opakovane zastávam názor, že musíme nájsť spôsob, ako legálne odvolať Maroša Žilinku z funkcie," dodal.

Podľa Sme rodina svojou doterajšou činnosťou jasne dokázal, že je pre neho najpodstatnejšie dodržiavanie zákona a nie postupovanie podľa želaní niektorých médií alebo časti verejnosti. "To znamená, že nie, nie je potrebné, aby skončil vo svojej funkcii generálneho prokurátora," doplnila hovorkyňa hnutia Linda Tribusová.