Michal Šipoš verí v schválenie súdnej mapy: Blanár namieta, vzájomné výčitky!

Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš verí, že reforma súdnej mapy v druhom čítaní prejde v Národnej rade (NR) SR aj so zapracovanými míľnikmi.

Podpredseda parlamentu a Smeru-SD Juraj Blanár podotkol, že koalícia sa nevie dohodnúť na závažných reformách a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková pri súdnej mape nepresvedčila koaličných partnerov ani odbornú verejnosť. Mala pritom podľa neho dostatok času a je zvedavý, ako sa s tým koalícia, aj vzhľadom na termíny súvisiace s plánom obnovy, vysporiada. Uviedli to v relácii RTVS Sobotné dialógy.

"Už pri hlasovaní na vláde bola reforma intenzívne komunikovaná a my sme už vtedy dvíhali varovný prst," uviedol Šipoš s tým, že ministerka mala dobre počúvať výhrady partnerov a pozorne diskutovať o kompromisoch. Dodal, že v tom možno zlyhala. Postup partnerov ho neprekvapil, dopredu vnímal výhrady. Nepovažuje to za pomstu voči Kolíkovej. "Podstatné je pre mňa, ako to bude v druhom čítaní," uviedol. Tam bude podľa neho priestor pre zmeny, nevylúčil zapracovanie míľnikov pozmeňujúcim návrhom. Ak by ale reforma neprešla, vidí priestor aj na vyvodenie zodpovednosti ministerky. OĽANO Kolíkovej podľa jeho slov dáva šancu.

Blanár hovorí o nedôstojnej situácii v koalícii, pretože pri každej závažnej reforme sa partneri hádajú a presúvajú termíny. Podotkol, že Kolíková už dávno nemala byť vo funkcii a Šipoš ako predseda najsilnejšieho poslaneckého klubu ju mal vyzvať na vyvodenie zodpovednosti. V súvislosti so súdnou mapou podotkol, že neprešli tri zo štyroch návrhov z balíka. Pripomenul polročnú lehotu, keď o nich nemožno v parlamente rokovať a na termíny z plánu obnovy. "Som zvedavý, ako to chcú urobiť," dodal s tým, že ministerka mala na prípravu dostatok času. Výsledku sa však nečuduje.

Obaja si navzájom vyčítali situáciu v polícii a justícii počas ich vlád, ako aj nedostatočné čerpanie eurofondov. Šipoš tvrdí, že najväčšie problémy s ich čerpaním boli za vlády Smeru-SD. Blanár to odmieta a poukázal na súčasnú situáciu.

Ak by koalícia na najbližšie tri roky nezastropovala ceny elektrickej energie pre domácnosti na 61,21 eura za megawatthodinu (MWh), postupne by podľa Šipoša vzrástli na trojnásobok. Opatrenie má byť financované zo zisku elektrární. "Budú sa musieť uskromniť, aby ľudia na Slovensku mali ceny do roku 2024 zastabilizované," zdôraznil. Podpredseda parlamentu a Smeru-SD kritizoval, že toto opatrenie prišlo neskoro, zároveň hovorí o ohrození energetickej bezpečnosti Slovenska.

Michal Šipoš a Juraj Blanár si v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy vzájomne vyčítali situáciu v polícii a justícii za ich vlád. Blanár kritizoval ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), ktorý v parlamente opäť čelí opozičnému pokusu o odvolanie. Hovorí o manipulácii vyšetrovania. Šipoš odmieta tvrdenia Smeru-SD, upozorňuje na vytrhávanie z kontextu.

"Jediným previnením Romana Mikulca je, že nechal policajtov, vyšetrovateľov v pokoji pracovať," zdôraznil Šipoš s tým, že raz vyjde najavo, kto naozaj ovplyvňoval políciu a súdy. Tvrdí, že súčasná vláda nebude robiť to, čo tá predtým.

V súvislosti s odposluchmi vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ktorí čelia obvineniu z marenia vyšetrovania, uviedol, že ich výroky neboli slušné, no ľudia občas vybuchnú. "Nemyslím si, že toto ovplyvnilo vyšetrovanie, keď medzi sebou komunikovali vulgárne," dodal. Ak sa preukáže, že spáchali trestný čin, mali by podľa neho skončiť. Kritiku smeroval aj na prokuratúru. Jej šéf Maroš Žilinka podľa neho nadržiava opozícii.

"Viete veľmi dobre, že Mikulec tam nepatrí. Z tohto pohľadu minimálne politická zodpovednosť tam musí byť okamžite vyvodená," uviedol Blanár. Považuje za neodpustiteľné, že koalícia kryje ministra. Hovorí o mimoriadne vážnej situácii, keď sa zneužívajú orgány činné v trestnom konaní a manipulujú vyšetrovania.

"Minister je v tom spoločne s Lipšicom (špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, poznámka TASR)," vyhlásil. Keby sa toto dialo za minulej vlády, tak by podľa neho Igor Matovič (OĽANO) prvý dupal v parlamente. Okrem toho sa pýta, ako vie Šipoš či Mikulec, že výroky vyšetrovateľov sú vytrhávané z kontextu. Vyplýva mu z toho len to, že minister musel mať odposluchy k dispozícii.